Saiba como usar o Remini, app que usa IA para simular fotos de gravidez e de bebês

Nos últimos dias, ganhou força nas redes sociais fotos que simulam o visual das pessoas caso estivessem grávidas - ou como seria a aparência do filho imaginário. As imagens são geradas no aplicativo Remini que, usando inteligência artificial (IA), consegue imaginar diversas situações a partir de registros fotográficos originais. O app de edição de fotos e está disponível para Android e iPhone.

As imagens se destacam pelos detalhes, traços realistas e semelhança com os “pais”. A tendência fez famosos como Viih Tube, Luan Santana, Virginia Fonseca e a Pequena Lo entrarem na brincadeira. Confira o passo a passo de como fazer.

Passo a passo

Baixe o aplicativo no smartphone. Depois, assine a plataforma (R$ 24,90 por semana) ou experimente o teste gratuito - plano mais básico já permite fazer as fotos de gravidez e de bebês; Clique em Fotos IA e Gerar minhas fotos; Selecione a opção Envie suas selfies e escolha imagens da galeria do celular. Em seguida, clique em adicionar; Escolha o gênero e um modelo de situação, como bebê ou pessoa grávida; Toque em Usar esta imagem de modelo e aguarde até o registro de IA seja gerado; Por fim, salve ou exclua a imagem.

Além das opções da trend das redes sociais, a IA gera fotografias de noivas, pessoas se formando na universidade, pessoas em uniforme policial, corpo musculoso, entre outros.

A versão para teste gratuito dura 7 dias e, ao fim do prazo, será cobrado o valor de R$ 15,99 semanal. Ao fazer o download, a loja de aplicativo informa que alguns dados vinculados e não vinculados ao usuário podem ser coletados, como informações de contato, conteúdo do usuário, informações de uso, identificadores e diagnósticos.