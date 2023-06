SpaceX: adolescente de 14 anos consegue emprego como engenheiro de software

Kairan Quazi, de 14 anos, conseguiu um emprego como engenheiro de software na SpaceX, fabricante de comunicações via satélite e espaçonaves. Antes de começar, entretanto, ele pretende se formar neste mês na Escola de Engenharia da Universidade de Santa Clara. As informações são do Los Angeles Times.

Ao jornal, o adolescente disse que trabalhar com a equipe do Starlink, o projeto de internet via satélite da SpaceX, permitirá que ele faça parte de algo maior.

Segundo apuração da reportagem, quando Kairan tinha 2 anos já falava frases completas. Na pré-escola, ele contava aos seus professores e colegas histórias que ouvia na National Public Radio.

Aos 9 anos, Kairan sentiu que faltavam desafios em seus estudos. Seus pais, professores e pediatra concordaram que ele estava pronto para algo mais avançado. Os seus responsáveis contam que tiveram dificuldade em encontrar uma universidade que o aceitasse, mas ele acabou na Las Positas College, em Livermore, na Califórnia.

O jovem pulou então do terceiro ano do ensino fundamental para uma faculdade. “Eu senti que estava aprendendo no nível em que eu deveria aprender”, disse Kairan, que mais tarde fez transferência para a Universidade de Santa Clara.

No tempo livre, Kairan gosta de jogar vídeo games, como “Assassin’s Creed”, de ler os contos de ficção científica de Philip K. Dick, além do trabalho do jornalista Michael Lewis, que escreveu sobre a crise financeira de 2008 que desencadeou a bolha imobiliária.

“Eu acho que uma das coisas que eu realmente quero fazer ao contar minha história é, esperançosamente, fazer com que líderes em posições influentes desafiem seus preconceitos e concepções equivocadas”, disse ele ao Los Angeles Times. “Espero poder abrir as portas para mais pessoas como eu.”/Com informações de Los Angeles Times