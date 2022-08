Startup Clara recebe linha de crédito de até US$ 150 milhões do Goldman Sachs

A Clara, startup mexicana de gestão de despesas corporativas, anunciou nesta segunda-feira, 8, ter recebido uma linha de crédito inicial de US$ 50 milhões do Goldman Sachs. O montante, que pode ser ampliado para até US$ 150 milhões, vai apoiar a expansão das soluções de cartão corporativo e financiamento de curto prazo para empresas na América Latina.

Atualmente, a startup trabalha com mais de 6 mil empresas no México, Brasil e Colômbia e pretende dobrar esse número até o fim do ano. Após uma rodada de investimentos da Série B de US$ 70 milhões em dezembro, tornou-se a empresa mais rápida da América Latina a alcançar o status de unicórnio, oito meses após o início das operações.

Continua após a publicidade

De origem latino-americana, a Clara foi lançada no Brasil em 2021 e, em março, anunciou sua expansão oficial para a Colômbia.

“Esse financiamento vai alavancar nosso crescimento regional planejado e também nos permitirá atender mais empresas, em mais países da região, com nosso cartão corporativo e plataforma de gerenciamento de gastos, bem como soluções de liquidez de curto prazo”, afirma o CEO e cofundador da Clara, Gerry Giacomán Colyer.

Além do acordo com o Goldman Sachs, a startup anunciou a contratação do brasileiro André Henrique Santoro como novo Chief Risk Officer. “Esse acordo dá à Clara mais capital para crescer as suas operações e consolidar sua infraestrutura”, afirma ele, que já passou pelo Citibank e RappiBank Brasil.

A startup é apoiada por investidores internacionais, incluindo Coatue, General Catalyst, DST Global, Monashees e Kaszek. Conta ainda com o financiamento de investidores-anjo.