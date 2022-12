Startup Smart Break levanta R$ 36 milhões para ampliar mercados autônomos em condomínios

O fundo de venture capital Headline, fruto da parceria entre a Headline Global e a XP Asset, anuncia seu primeiro investimento. A escolhida foi a Smart Break, startup de micromercados autônomos, em uma rodada de R$ 36 milhões. Do montante total, R$ 30 milhões foram aportados pelo Headline FIP, o maior do País em número de cotistas. O aporte contou ainda com a participação do fundo de venture capital do Grupo Ultra (UVC), assim como atuais investidores.

Apoiada pelo investimento, a Smart Break planeja atingir a marca de 60 novas lojas por mês a partir de fevereiro de 2023 ante as 30 atuais. Se a meta se confirmar, deve chegar a 1,5 mil estabelecimentos até junho de 2024. Atualmente, a startup, pioneira na instalação de micromercados em condomínios residenciais no Brasil, tem 400 lojas próprias na cidade de São Paulo e região metropolitana, atendendo ao menos 250 mil pessoas por mês.

”Com a chegada dos novos investidores, estamos mais preparados para crescer na mesma velocidade que o mercado demanda, e guiados pelo objetivo de oferecer a melhor experiência de compra e cada vez mais comodidade aos clientes”, afirmou Rodrigo Colas, fundador e CEO da Smart Break. Para isso, a startup está focada principalmente no investimento em tecnologia.

Colas destacou o conhecimento agregado pelos novos investidores. O Headline FIP é liderado por Romero Rodrigues, ex-fundador do Buscapé. “As principais motivações para esse primeiro investimento foram a qualidade do time, tamanho do mercado endereçável e relevância do problema que está sendo resolvido”, disse Rodrigues.

Com o aporte, Smart Break quer alcançar a marca de 1,5 mil lojas até junho de 2024. Foto: Leonardo Rodrigues

Em relação aos próximos passos, ele afirmou que o fundo possui um radar aquecido. “Temos visto oportunidades em algumas empresas de diferentes setores”, comentou, sem fornecer mais informações sobre os segmentos analisados.

Depois de captar R$ 916 milhões, o foco é investir em startups de tecnologia em estágio inicial por meio de cheques entre R$ 5 milhões e R$ 50 milhões. Com mais de 12 mil cotistas, o Headline FIP tem duração de 10 anos e pretende contar com um portfólio de cerca de 25 startups, as quais terão participações minoritárias de até 20%.

Com US$ 2 bilhões em ativos, a Headline Global é composta por uma rede de quatro fundos earlystage (estágio inicial) focados regionalmente nos EUA, Europa, Brasil e Ásia e um fundo de growth global que investe no mundo todo.