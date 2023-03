Usuários relatam problemas para acessar o Twitter nesta quarta-feira

Os usuários do Twitter estão tendo problemas para acessar a rede social nesta quarta-feira, 1°.

Segundo o site Downdetector, pelo qual internautas apontam a falha de serviços na Web, as reclamações dos usuários começaram por volta das 7h.

No Brasil, o Downdetector teve mais de 600 notificações, com os problemas mais reportados sendo relacionados ao aplicativo e à “linha do tempo” da rede social. Há queixas em diversos países, incluindo Estados Unidos, que chegou a registrar cerca de 4,5 mil reclamações no site.

Atualmente sem representação no Brasil, o Twitter ainda não se manifestou sobre o caso. No início de fevereiro, a rede social apresentou falha na publicação de tuítes, o que fez com que usuários ficassem sem conseguir publicar na plataforma por mais de uma hora. Alguns perfis conseguiram contornar a situação por meio do agendamento de tuítes, que, assim, eram publicados.

Desde que foi adquirido por Elon Musk, Twitter já demitiu cerca de 3,7 mil pessoas nos escritórios de todo o mundo. Foto: Dado Ruvic/Reuters

No último fim de semana, de acordo com o jornal americano The New York Times, ao menos 200 pessoas foram demitidas em uma nova rodada de cortes de vagas na companhia, entre gerentes de produtos, cientistas de dados, engenheiros de machine learning e de confiabilidade de sites, funções que ajudam a manter vários dos recursos da empresa operando online. A equipe de infraestrutura de monetização também foi reduzida.

O Twitter fez um corte de cerca de 3,7 mil pessoas nos escritórios de todo o mundo desde que o bilionário Elon Musk assumiu o comando da companhia, no último trimestre de 2022.