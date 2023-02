Varejo ganha fôlego em canais digitais com novas formas de comprar

Comecei o ano visitando a NRF 2023: Retail’s Big Show, em Nova York, nos Estados Unidos, a maior feira de varejo do mundo. E o que vi lá ilustra muito sobre como devem ser os próximos meses para as empresas. Foco no básico e nas tecnologias capazes de ajudar a reduzir fraudes, melhorar a experiência dos clientes, reduzir custos e aumentar a eficiência.

Com o cenário global volátil e desafiador, o caminho é atenção total para as bases de sustentação de uma empresa. Aliás, eu já trouxe esse assunto aqui. Não é o momento de inventar moda e, sim, de garantir a sustentabilidade do negócio.

E mesmo que as notícias de demissões nos grandes players de tech globais assustem, fato é que a tecnologia seguirá sendo essencial nessa missão. A perspectiva é que o setor de tecnologia da informação avance 6,2% esse ano, chegando próximo a US$ 80 bilhões, conforme nos mostra o estudo recém divulgado IDC Predictions Brazil 2023. É um otimismo moderado, como reforça a consultoria, pois o setor tech costuma crescer ainda mais. Já o avanço de telecom, puxado pelo 5G, deverá ser de 3%.

O que explica esse crescimento é, justamente, o interesse das empresas em experienciar novas tecnologias e, ao mesmo, conseguir melhorar a sua produtividade. Neste sentido, devemos ver o crescimento das aplicações de negócios no modelo SaaS (Software as a Service) - 29% das companhias ouvidas farão investimentos estratégicos de Inteligência Artificial cada vez mais maduras e superando US$ 1 bilhão de gastos, crescimento de 33% em relação a 2022.

Varejo online retroalimenta lojas físicas nas vendas Foto: Taba Benedicto/Estadão

Ah, e lembram que eu comentei da NRF? As vendas no físico e no digital cada vez mais se retroalimentarão. Isso significa que as lojas físicas vão acabar? De forma alguma. Inclusive, os varejos físicos e online devem movimentar US$ 10 bilhões e US$ 5 bilhões, respectivamente, esse ano. O e-commerce, aliás, seguirá crescendo, mas a perspectiva é que as lojas físicas ganhem espaço em função da maior flexibilidade de negociação durante a venda e a retomada ao mundo físico pós pandemia.

O “figital” (físico + digital) veio para ficar. As lojas físicas não vão desaparecer, mas as marcas precisarão oferecer novas experiências, mais imersivas e personalizadas.

Você percebe como o mundo vai mudando a cada momento? Se você tem ou quer criar um negócio, é fundamental “ler” o mercado e os seus movimentos. O segredo do sucesso? “Entenda o cliente e o seu próprio negócio”, como disse durante a NRF 2023 Paige Thomas, CEO da Saks OFF 5TH.