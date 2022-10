WhatsApp: Usuários comemoram recurso que esconde status ‘online’; saiba como usar

O WhatsApp começou a disponibilizar em maior escala o recurso de esconder o “online” dos contatos. Agora, é possível escolher quem pode visualizar o status, e é possível configurar para quem ninguém tenha acesso. A liberação da função, oficializada em agosto, gerou comemorações nas redes sociais.

A atualização faz parte de uma iniciativa para aumentar a privacidade de quem utiliza o aplicativo. Outros recursos implementados com esse objetivo são a “saída discreta” de grupos e a impossibilidade de capturar a tela quando mensagens são enviadas no formato “visualização única”. As funções estão sendo liberadas gradualmente, tanto para iOS quanto para Android.

o whatsapp deu a opção de tirar o online mó paz agora — interactiANA 🌹 (@anacleal3) October 14, 2022

Tirei o online do meu WhatsApp AAAAAAAA FINALMENTE! — •naju• (@itsnajup) October 14, 2022





Como fazer

Para ocultar o status online, siga os seguintes passos:

1) Clique em Configurações;

2) Vá em Conta;

3) Depois, em Privacidade;

4) Clique em Visto por último e online.

Depois, é só selecionar quem pode acessar o Visto por último. As opções são: Todos, Meus contatos, Meus contatos, exceto ou Ninguém.

Abaixo disso, ficam as configurações para o status online. É possível escolher Todos ou Mesmo que visto por último.