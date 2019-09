As Notícias do Dia no Estadão

'Ministério Público não serve a governos, pessoas ou partidos...

Dentro do Supremo, fala do decano foi interpretada como um duro recado ao presidente Jair Bolsonaro, que já disse que quer um novo PGR que não seja ?radical na questão ambiental?, nem 'atrapalhe' projetos de infraestrutura, sendo 'alinhado' com o Brasil

12/09/2019 - 16:06