ABA anuncia nova diretoria; Grey e iD\TBWA apresentam executivos

A Grey tem dois novos diretores de criação. A redatora Mariana Horta — que antes da agência já passou por DPZ, Lew’Lara\TBWA, BETC|HAVAS e WMccan — foi promovida. Já Ale Parme também trabalhou na Cheil, Africa e Ogilvy antes de ser contratado.

Mariana Horta e Ale Parme, novos diretores de criação da Grey Foto: Divulgação

A Associação Brasileira de Anunciantes (ABA) comunicou sua nova diretoria nacional, presidida por Nelcina Tropardi, vice-presidente de jurídico e assuntos corporativos do Grupo Carrefour Brasil. Ana Carolina Castro, gerente executiva de marketing digital do Banco do Brasil, assumiu como 1ª VP da instituição. Nathalia Garcia, diretora de marketing do Bradesco, passa a VP da diretoria nacional. Alessandra Souza, CMO da Stellantis, e Marcelo Bronze, VP de marketing da Danone, também assumem como diretores. As mudanças valem até março de 2026, quando a ABA realiza novas eleições. A iD\TBWA comunicou que Fábio Brandão é seu novo diretor geral de produção. Nesta semana, a agência também anunciou a chegada da conta da Omoda & Jaecoo, fabricante de veículos chinesa que iniciou operações no Brasil em agosto de 2023.

Sthefan Ko, diretor executivo de criação da ID\TBWA, e Fábio Brandão, novo diretor geral de produção Foto: Luiz Maximiano/ Divulgação

O Brivia_Group promoveu Eliel Allebrandt, até então diretor executivo do escritório de Brasília, a sócio do grupo, que possui empresas como Brivia, Heads, Peppery, A2C e Dez.

A Tech&Soul promoveu Liliany Samarão e Marcelo Zaine como sócios-diretores. Samarão, nova diretora geral de negócios, está na agência desde 2020 e já passou por Africa, Publicis, DM9DDB). Zaine já vinha atuando como COO e CFO e trabalhou anteriormente em agências como Taterka Comunicações, DPZ&T e Máquina Cohn & Wolfe.

Tech&Soul: Marcelo Zaine, Flavio Waiteman, Liliany Samarão e Claudio Kalim Foto: Dani Martinez/ Divulgação

A produtora Porta dos Fundos anunciou a recompra de parte majoritária da empresa que estava com a Paramount, voltando à independência. Três dos cinco sócios-fundadores seguem na operação: Fábio Porchat, Gregório Duvivier e João Vicente de Castro. Os outros fundadores, Antonio Tabet e Ian SBF, deixaram a sociedade. Rafael Fortes continua como e CEO.

A Gut São Paulo comunicou a promoção de Douglas Silveira, que era co-head of media & effectiveness desde 2022, a chief media officer. Anteriormente, ele passou por agências como Ginga, Wieden + Kennedy e Young & Rubicam.

Douglas Silveira, chief media officer da Gut, e Valeria Barone, CEO da agência Foto: Divulgação

Alexandre Carreteiro foi promovido como general manager da PepsiCo Cone Sul (SoCo). O executivo era presidente da área brasileira de alimentos desde 2023 e vinha acumulando, desde o início deste ano, o a liderança do negócio do mesmo setor no Chile, Argentina, Uruguai e Paraguai.

Christiane Ribeiro foi promovida a head global de comunicação da Siemens, reportando-se diretamente ao presidente Roland Busch, a quem já reportava como chefe de comunicações do CEO. Ela também lidera este setor dentro do programa de crescimento acelerado One Tech Company. Ribeiro está na Siemens desde 2001. Além da comunicação, ocupou posições de liderança em áreas como inovação e tecnologia em escritórios no Brasil, Austrália e Nova Zelândia.

Christiane Ribeiro, head global de comunicação da Siemens Foto: Divulgação

A CVC anunciou Raphael Paglia como novo diretor de figital e growth. O executivo teve posições de liderança em marketing e digital em empresas como Oi, Coca-Cola, Carrefour e Walmart.

A Siprocal contratou Eduardo Oliveira como ad sales manager, sendo responsável pelos verticais Brasília, turismo e educação. A plataforma publicitária aproveitou para reorganizar a equipe de managers comerciais, com Gustavo Araújo dedicado a autos, mobilidade, agronegócio e petz; Laís Guedes a finanças, health mídia e entretenimento; Rochelle de Pieri atendendo CPG, alimentos e bebidas; e Guilherme Ruiz com tech, imobiliário e construção civil.

A Kraft Heinz Brasil comunicou que Alonso Bee é seu novo VP comercial. O executivo já trabalhou na empresa de 2017 a 2019, e já passou por empresas como Vigor e CSN.

Alonso Bee, VP comercial da Kraft Heinz Brasil Foto: Divulgação

Anteriormente VP de vendas, Douglas Montalvao foi promovido a general manager da Adobe Experience Cloud na América Latina. O executiva está na empresa desde 2016.

A Adsmovil nomeou Marcelo Barros como general manager Latam da Flashtalking. A empresa oferece soluções de adserver e é representada pela Adsmovil em vários países da região. O executivo está na empresa desde 2020 e, anteriormente, passou por empresas como Fanfive e Rocky Mountain.

Contas

A CP+B conquistou a conta da 99Pay. A agência, que já entregava serviços de comunicação para a área de mobilidade do grupo, passa a também ser responsável por estratégia criativa, de mídia e digital da plataforma financeira.

Mapfre e Jones renovaram contrato para 2025. No ano passado, a agência ativou as ações de patrocínio da marca à Conmebol Libertadores.

Para comemorar o anúncio da parceria entre Jones e Mapfre, funcionários ganharam picolés Foto: Divulgação

A Cely é a nova agência de marketing de influência da Usaflex. Além de fortalecer a marca em digital, o objetivo e trazer novos públicos para a marca por meio criadores de conteúdo.

O Podpah, empresa de conteúdo digital que tem o podcast homônimo como carro-chefe, anunciou a criação da Black&Yellow, unidade de negócio dedicada a desenvolver estratégias para marcas internacionais que queiram entrar ou ampliar sua presença no mercado brasileiro. Como primeiro cliente, já anunciaram o Miami Dolphins, franquia da liga de futebol americano NFL.

Felipe Formiga, vice-presidente de desenvolvimento regional do Miami Dolphins, entre Victor Assis e Rafael Romano, respectivamente CEO e diretor comercial do Podpah Foto: Divulgação

A Snack ampliou seu atendimento ao Guaraná Antarctica. A agência do grupo B&Partners já produzia, desde 2019, um canal da marca no YouTube e agora passa a gerenciar também o planejamento editorial, produção de conteúdo e gestão de redes no TikTok e Instagram da marca.

A Mitsubishi Electric e o novo cliente da Race Comunicação. O objetivo é dar mais visibilidade à marca no Brasil, por meio de relacionamento com a mídia.

Race Comunicação anunciou nesta semana a conta da Mitsubishi Electric Foto: Divulgação

A NeoPerformance, conquistou a gestão completa de dados de mídia da L’Oréal no Brasil. A agência de marketing digital já fornecia, desde 2017, serviços em busca paga, e-commerce, retail media, entre outros.

A Trama conquistou a conta de relações públicas e assessoria de imprensa da Castrol. A agência será responsável pelo planejamento e execução das estratégias de RP da marca, incluindo ações de relacionamento com a imprensa, influenciadores e públicos de interesse.

Após concorrência, a CDR+ conquistou a conta da área de produtos para construção da Saint-Gobain. A agência de Sorocaba (SP) cuidará de planejamento estratégico, conceitos criativos e campanhas 360° para as marcas Quartzolit, Placo, Brasilit, Isover e Ecophon.