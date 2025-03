Ana Peretti, da Electrolux, é entrevistada no Talks Mídia & Mkt

Em seu segundo episódio, o Talks Estadão Mídia & Mkt recebe Ana Peretti, vice-presidente de marketing e sustentabilidade da Electrolux para a América Latina. A executiva é entrevistada por Rita Lisauskas, gerente de conteúdo do Estadão, e Igor Ribeiro, editor do Mídia & Mkt, no novo videocast sobre o mercado de comunicação, marketing, negócios, inovação e temas relacionados.

Ana Peretti, VP de marketing e sustentabilidade da Electrolux, é entrevistada pelo Talks Estadão Mídia & Mkt Foto: Arte/ Estadão

PUBLICIDADE Peretti tem mais de 20 anos de experiência em posições de liderança, passando por marcas como BanQi e Sony antes de chegar à Electrolux, em 2022. Na empresa atual, a executiva teve papel central em estratégias vitoriosas de comunicação como a campanha “Sua casa bem vivida”, que foi reconhecida com prata no Effie Awards 2024. No Talks, ela destacou estratégias de ativação junto a parceiros como Big Brother Brasil, CasaCor e Casa Dexco — parceria esta anunciada na segunda-feira, 10, e que seguirá pelos próximos dois anos. “Quando os consumidores estão fazendo reforma, são poucas as lojas nas quais eles conseguem olhar de uma forma mais inspiracional”, afirmou Peretti sobre a importância de construir experiências. “O espaço na Dexco é sobre isso: ambientes super decorados nos quais você pode ver os materiais e as combinações de revestimentos com eletrodomésticos”, contou, citando também a integração de suas soluções com a plataforma de arquitetos Archa.

Questionada sobre sua jornada de liderança como mulher, Peretti destacou que é importante se impor, principalmente numa cultura que ainda demora para reconhecer os espaços que as profissionais têm por direito. “Uma coisa que aprendi na minha carreira é deixar as pessoas saberem o que você quer. Nós, mulheres, às vezes nos posicionamos menos”, disse. “Jamais saia de uma sala de reunião sem dar uma opinião na qual você realmente acredite.”

Esta temporada do Talks Estadão Mídia & Mkt estreou em 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e é focada em lideranças femininas. O conteúdo do videocast é de responsabilidade editorial da redação do Estadão, com produção do Estadão Blue Studio, área dedicada a criar projetos de marca.

Veja aqui a playlist do videocast e, a seguir, o segundo episódio, com Ana Peretti, VP da Electrolux Latam.