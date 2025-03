David Lubars será homenageado com Leão de São Marcos em Cannes

O Festival Internacional de Criatividade Cannes Lions anunciou que David Lubars, ex- chief creative officer da BBDO Worldwide, será reconhecido com o Leão de São Marcos 2025 durante a realização do evento, em Junho. O ESTADÃO é representante exclusivo do Cannes Lions no Brasil.

David Lubars será homenageado em 2025 com o Leão de São Marcos no Cannes Lions Foto: Divulgação

PUBLICIDADE A homenagem reconhece anualmente as realizações de uma trajetória profissional que marcou a indústria da comunicação. Dentre os agraciados, também já foi reconhecido o brasileiro Marcello Serpa. Lubars tem mais de 40 anos de carreira e ele e suas equipes já conquistaram mais de 600 Leões. Sob sua liderança criativa, a BBDO foi nomeada rede do ano no Cannes Lions por sete vezes e ganhou o título de rede da década em 2020.

“Ao longo de sua carreira, David tem sido uma verdadeira força criativa. Ele serviu em nossos júris sete vezes – cinco delas como presidente – e seu trabalho marcante para a BMW levou à criação do Leão de Titanium”, disse, em nota, Simon Cook, CEO do Lions, referindo-se à campanha “The hire” que, segundo ele, foi tão icônica que passou a fazer parte da coleção do Museu de Arte Moderna de Nova York, o MoMa. “Ele moldou o panorama da indústria, e sua criatividade resultou em alguns dos trabalhos impactantes do mundo.”

Lubars também ficou conhecido por campanhas como “Você não é você quando está com fome”, para Snickers, cuja participação de mercado no primeiro ano cresceu em 56 dos 58 territórios onde foi lançada (Brasil incluso), e recebeu 47 Leões desde estrear no Super Bowl de 2010. Outro trabalho de destaque foi “HBO voyeur”, que ganhou dois Grand Prix, cinco Leões de Ouro, dois de Prata e um de Bronze em um único ano.

Sobre a homenagem, Lubars destacou como grandes marcas “entregam o que prometem e possuem certa mágica, mas nem sempre são devidamente expressadas. Meu objetivo tem sido revelar essa mágica, construí-la, e transformá-las em algo tangível para que o clientes a usasse globalmente”. É preciso surpreender e deliciar as pessoas, acrescentou. “É isso que estavam sempre buscando os fantásticos clientes e agências com os quais trabalhei por 43 anos. E é por isso que Cannes é Cannes.”

Além da premiação, Lubars também falará no seminário Leão de São Marcos, na sexta-feira, 20 de junho. O evento será realizado de 16 a 20 de junho, na Riviera Francesa.