Fbiz divulga nova liderança; Galeria, WMcCann e LLYC têm novas executivas

A Fbiz anunciou sua nova liderança após concluir o processo de fusão com a Mirum. A área de criatividade passa a ser gerida pelos vice-presidentes Filipe Matiazi e Carla Cancellara. Vanessa Vieira é a nova diretora de conteúdo, que passa a funcionar mais integrada à criação. Estratégia passa a ser comandada pelo VP Eduardo Cabral, que deixou a WMcCann para assumir a nova posição. Cris Pereira Heal assume como VP de negócios e atendimento. Em seu time, Andressa Sucodolski assume a diretoria de negócios. No processo de fusão, a área de mídia foi anexada pela WMS, com o VP André Simões e a diretora Camila Vaz. O novo board da Fbiz é complementado pelo CFO Edivaldo Carvalho, pela diretora de operações Patricia Rogoski e pela diretora de cultura e pessoas Caroline Mariano.

Fbiz: Andressa Sucodolski, Cris Pereira Heal, Filipe Matiazi, Paula Puppi, Carla Cancellara, Caroline Mariano, Patricia Rogoski, Eduardo Cabral e Vanessa Vieira Foto: Divulgação

Vivian Vaz é a nova diretora de talentos e cultura da Galeria.Holding. A executiva já teve passagens por agências como Leo Burnett, ARC, Publicis Health e Grupo We.

Vivian Vaz, diretora de talentos e cultura da Galeria.Holding Foto: Divulgação

Andreia Leida é a nova diretora de mídia da WMcCann no Rio de Janeiro. A executiva já teve passagem por agências como Publicis, Artplan, Dojo, Lew’Lara e NBS.

Andreia Leida, diretora de mídia da WMcCann no Rio de Janeiro Foto: Divulgação

A multinacional de marketing e corporate affairs LLYC anunciou Deborah Castro como nova diretora sênior de assuntos corporativos no Brasil. A executive já liderou times em empresas como Embraer, Whirlpool, Brookfield, Itaipu, Microsoft e LinkedIn.

Publicidade

Deborah Castro, diretora sênior de assuntos corporativos da LLYC Foto: Divulgação

A Voice of the Oceans apresentou seu chief marketing officer Rafael Oliveira. O executivo teve passagem por marcas como Mahta, AMMA Chocolate e Impact Bank.

David Schurmann, CEO, e Rafael Oliveira, CMO da Voice of the Oceans Foto: Barbara Haddad/ Divulgação

Em assembleia geral, a Associação de Profissionais de Propaganda (APP) elegeu Afonso Abelhão, CEO da agência BigBee, como presidente para os próximos dois anos. Silvio Soledade, sócio da PlanoGestão e até então presidente da instituição, passa à vice-presidência de expansão e mercados regionais. Também assumem posições na diretoria Luciana Schwartz (VP de conexões e relações com o mercado), Luiz Carlos Corrêa (VP de educação e desenvolvimento profissional), Cris Pereira Heal (VP de ESG) e Mariana Cruz (VP de comunicação, inovação e tecnologia). Deniane Bezerra assumiu a diretoria financeira. A agência Africa criou uma unidade de negócios dedicada a mídia em sua conexão com criatividade e estratégia. A AfricaCreativeMídia conta com três executivos na liderança: Thiago Martinez, que estava na agência há quatro anos e foi promovido; Nathália Oliveira, que estava na Gut; e Tony Arbex, que vem da CP+B. Os três assumem como co-CMOs. Neste ano, a Africa já anunciara a criação de outras duas operações, uma em Nova York e outra dedicada a design e arte.

CoCMOs da AfricaCreativeMídia: Thiago Martinez, Nathalia Oliveira e Tony Arbex Foto: Divulgação

A Cara de Conteúdo (CDC) passou a integrar o Boiler Hub. Renata Sayão, chief business officer do Boiler Hub, entrou como sócia da CDC para oficializar a parceria. Dessa forma, o grupo de produtoras passa a contar também com uma parceira focada em curadoria artística e agenciamento de talentos e influenciadores.

Publicidade

Luciana Fortuna é a nova diretora executiva de marketing e comunicação da Cultura Inglesa. A executiva já passou por empresas como PepsiCo, Natura e Unilever, sendo que nos últimos 11 anos liderava a mesma área no CNA Idiomas.

Luciana Fortuna, diretora executiva de marketing e comunicação da Cultura Inglesa Foto: Divulgação

Marcelo Boldrini é o novo diretor de marketing da V8.Tech. Anteriormente, o executivo teve passagens por empresas como Vivo, Oi e Makro.

A mediatech de out-of-home Be anunciou Carol Bertão como nova vice-presidente de mídia. Anteriormente, a executiva passou por agências como DPZ, Wunderman Thompson, F/Nazca e JWT.

Carol Bertão, vice-presidente de mídia da Be Foto: Divulgação

Priscila Viana é a nova head de marketing da Botoclinic. A executiva teve passagens por empresas como Magazine Luiza, Carrefour, Bauducco e Braé.

Publicidade

A DMK3 contratou Tamara Cacioli como nova head de marketing. Anteriormente, a executiva liderou times em outras empresas de tecnologia, como Zebra e Connectoway e foi gerente de marketing da corretora Cushman & Wakefield para América Latina.

Tamara Cacioli, head de marketing da DMK3 Foto: Divulgação

Guillaume Richard é o novo sócio da Maria Brasileira, rede nacional de limpeza residencial e empresarial. Na França, o executivo lidera a multinacional Oui Care, holding de serviços domiciliares que possui 16 marcas de bem-estar.

Brian Zaki é o novo chief operating officer da Dadosfera. O executivo vem de longa carreira no Google, onde chegou a diretor de people operations & early career recruiting para Brasil, Canadá e Estados Unidos.

Brian Zaki, chief operating officer da Dadosfera Foto: Divulgação

Contas

A DM9 venceu concorrência pela conta de experience de Brastemp e Consul. A agência será responsável, por exemplo, pela ativação da Brastemp na Casa Cor 2025. A DM9 já cuidava da comunicação publicitária das marcas da Whirlpool.

Publicidade

Em alta Midia & MKT Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... A Dojo é a nova parceira da Dexco, atendendo às marcas Deca, Portinari e Ceusa. O escopo da agência é full-service, com estratégia de comunicação, planejamento, criação, ativações e veiculação de campanhas. A Petrobras é o novo cliente da CBA B+G. Após licitação, a agência foi escolhida para prestar serviços de branding e design para a empresa. As agências BFerraz, Just a Little Data e Vitrio, do grupo B&Partners, conquistaram a conta da Cimed para estratégia, mídia, CRM, data, operações e tecnologia. A primeira entrega foi o Caminhão do Domingão patrocinado pela marca, que foi ao ar em 30 de março, durante o “Domingão com Huck”, na Globo.

Quadro Caminhão do Domingão, patrocinado pela Cimed, é primeira entrega da B&Partners para a marca Foto: Divulgação

A Vitrio também anunciou a chegada da comunicação digital e estratégica no Brasil da Henkel, especificamente para as marcas Super Bonder Loctite, Cascola e Pritt. O escopo da agência será gestão de negócios e projetos, planejamento, criação, gestão e compra de mídia, data analytics, business intelligence, SAC e produção de conteúdo para social media.

Publicidade

A estratégia une promoção e entretenimento, criando experiências imersivas para conectar a marca ao público. O Grupo Bergerson, das joalherias Bergerson e a Big Bem, é o novo cliente da Annexo. A agência curitiba já começa o atendimento com uma campanha tendo como protagonista a modelo e apresentadora Renata Kuerten.

Após processo de apresentação e análise de credenciais, a Isla conquistou a conta do Airbnb. A agência vai apoiar a marca em criação e produção de comunicações.

A Isla é a nova agência do Airbnb Foto: Divulgação

A Cogna selecionou a AKM como sua nova agência de digital para as marcas Anhanguera e Unopar. O escopo inclui desenvolvimento e execução da estratégia digital, captação de leads on-line, mídia paga, CRM e criação de conteúdo.

A Philips Walita escolheu a Growth Comunicações, após concorrência, como sua nova agência de PR. Além de desenvolver ações de PR para os produtos da marca, a agência também cuidará de relacionamento com imprensa e influenciadores.

Publicidade

A Race Comunicação anuncia a conquista da conta do Grupo Marilan, dono de marcas como Casa Suíça, Top Cau, Teens, Lev e Pit Stop, além dos próprios biscoitos Marilan. A agência cuidará da comunicação corporativa da empresa, além de planejamento estratégico e relacionamento com a imprensa e influenciadores.

Especializada em marketing e PR para empresas de tecnologia e inovação, a Like Leads conquistou nove clientes no primeiro trimestre do ano. São eles Galaxies, EquilibriOn, BlueBem, Da2, ICOM, Hands-on, LME Fácil, Coopercampany e Seat.

A Prática, empresa dedicada à indústria alimentícia, escolheu a DFreire como sua nova agência. A empresa se dedicará a assessoria de imprensa, relacionamento com públicos de interesse, curadoria e produção de conteúdo.