Globoplay, Netflix, Prime Video e outros streamings criam associação

Luizio Felipe Rocha foi nomeado diretor executivo da Strima. O advogado tem quase dez anos de experiência em relações governamentais e public affairs. O conselho deliberativo da entidade é formado por representantes de cada uma das associadas, sendo presidido por Mariana Polidorio (Netflix) e composto por Carla Comarella (Prime Video), Lara Andrade (Max); Marcelo Bechara (Globoplay) e Péricles d'Ávila (Disney+).

A entidade mencionou, em nota, o “cenário de crescente oferta e consumo de séries, filmes, documentários e programas por meio da internet” que impulsiona o audiovisual. Em reposta a questionamentos enviados pelo ESTADÃO, Rocha explica que a Strima quer se dedicar a questões do streaming de conteúdo audiovisual nas mais diversas pautas, “sempre em um diálogo cooperativo com diversos atores do setor audiovisual e do Poder Público brasileiro, reforçando o compromisso com o desenvolvimento do audiovisual no país”, no sentindo de garantir investimentos no setor e gerar impacto positivo para o País.