IPG vende rede R/GA para Truelink Capital

Não foram revelados valores, exceto pela instituição de um fundo de inovação de US$ 50 milhões destinado a desenvolvimento de ideias em inteligência artificial generativa, talentos, novos produtos e outras aquisições futuras. À frente da operação, permanecem Robin Forbes, CEO global, e Tiffany Rolfe, chief creative officer Global. A R/GA também estabeleceu a criação de um conselho consultivo estratégico, “composto por executivos seniores de marketing e tecnologia para apoiar oportunidades de transformação de clientes em IA em múltiplos setores”, diz comunicado.

O IPG já havia anunciado a venda Huge, outra rede de criatividade do grupo, ao fundo de private equity AEA Investors, no começo de dezembro. A R/GA estava em negociação desde antes da anunciada fusão da Interpublic com a Omnicom, e chegou a ser acessada pela indiana Tata Consultancy Services.