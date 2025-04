Marcas & Campanhas: Jeep, Nubank e TIM estreiam comunicações

Nubank: “O ensaio de Fagundes” Também em complemento ao seu patrocínio à nova temporada de “The Last of Us”, o Nubank lançou campanha com Antonio Fagundes como protagonista. Na propaganda, o ator acredita ter sido chamado para um papel na série. Focada em social media, a campanha foi desenvolvida pela inhouse da marca. Foto: Divulgação

TIM: “Você pode tudo” Cocriada com a BETC Havas, a TIM apresentou novo posicionamento e campanha de marca com a assinatura “Você pode tudo”. Com participação das embaixadoras Iza e Ivete Sangalo, a estratégia de mídia prevê TV, digital, out-of-home, impresso e rádio. A produção é da Surreal Hotel Arts, com áudio da Mr. Pink. Foto: Divulgação

Itaúsa: “Valores em ação” Em celebração ao seu 50º aniversário, a Itaúsa renovou sua identidade visual e lançou a campanha institucional “Valores em ação”. O rebranding começou há um ano e foi desenvolvido junto à FutureBrand. A estratégia de comunicação conta com peças para digital, OOH, impresso, TV por assinatura e salas de cinema. Foto: Divulgação

Needs: “In-fância” A Needs Baby, linha de produtos infantis da marca própria do grupo RD Saúde (Raia e Drogasil), produziu uma campanha de apoio ao movimento “Infância Livre de Telas”, idealizado pela McCann Health Brasil. O curta de dois minutos veiculado em parceria com a FlixMedia nos cinemas da rede Cinemark de São Paulo, alerta sobre os riscos que o excesso de exposição às telas representa às crianças. Também colaboraram as produtoras Miralumo e Bumblebeat. Foto: Divulgação

Sem Parar: “Viva seu Tempo” Com gancho nos feriados prolongados de Semana Santa e Tiradentes, o Sem Parar lançou uma campanha cujo conteúdo destaca o tempo como um aliado valioso da qualidade de vida. A estratégia prevê TV, OOH — incluindo propaganda aérea e truck no Guarujá (SP) — e marketing de influência. Foto: Divulgação

Bradesco: “Black Mirror” Para ativar seu patrocínio à nova temporada da série “Black Mirror”, da Netflix, o Brasco lançou uma campanha que destaca os atributos da BIA, a inteligência artificial do banco. O filme tem criação da AlmapBBDO, com inserção no início dos episódios e bumpers. A produção é da Funn Club com áudio da Cabaret. Foto: Divulgação

“Eletrocardioamstel” Com criação daAlmapBBDO, a Amstel realizou uma ativação especial envolvendo seu patrocínio à Conmebol Libertadores 2025. Como parte da campanha “Todas as Emoções em Jogo”, a marca do Grupo Heineken reuniu torcedores — entre eles algumas celebridades como Bárbara Paz, Luis Miranda e Marcelo D2 — para assistirem aos jogos de seus times sob monitoramento cardíaco. Além de vídeo completo no YouTube, a comunicação foi amplificada em social media. Foto: Divulgação

“Movimento Poise” A Kimberly-Clark lança a linha de absorventes íntimos Poise em campanha com a dançarina Lore Improta. Em vídeo, a iniciativa apresenta uma coreografia, realizada em parceria com uma fisioterapeuta, que contribuem para fortalecimento do assoalho pélvico e, assim com cuidados preventivos dos escapes de urina. A criação é da David, com marketing de influência da MField, produção da Hogarth Worldwide e áudio da Loud+. Foto: Divulgação

Pague Menos: “Música pra respirar” Em parceria com uma junta médica do Projeto Brasil Sem Alergia e desenvolvimento da Lew’Lara\TBWA, a Pague Menos lançou um projeto que transformou exercícios de fisioterapia pulmonar em música para auxiliar no tratamento de doenças respiratórias. Para cantar, foi convidada Alcione. A canção está disponível nas principais plataformas, além de contar com campanha em digital, branded contents e spots de rádio. A produção é da Bend’ Leve com som da Antfood. Foto: Divulgação

Fini: “Fallin’ in love” A Fini lançou no Brasil o curta-metragem “Fallin’ in love”, parte da nova campanha global da marca que estreou primeiro na Espanha. A comunicação faz um alerta sobre a falta de conexão real numa realidade de conectividade digital. A produção é da Zombie Studio, com trilha sonora do estúdio Bumblebeat, que reuniu músicos da Europa, Estados Unidos e Brasil. Foto: Divulgação

Leroy Merlin: "Festival pra toda casa" Com desenvolvimento da Monks, a Leroy Merlin colocou no ar nova campanha que segue até maio. A veiculação nacional prevê TV, digital e rádio. A produção é da Nuvem Filmes com som da Blend Audio. Foto: Divulgação

“Comece pela Granola Mãe Terra” Pedro Scooby foi anunciado como novo embaixador da Mãe Terra e, com a novidade, estreia a campanha “Comece pela Granola Mãe Terra”. Desenvolvida pela agência 11:11 e com comunicação focada em digital, a produção é da Almanaque, com som da Audiomaníacos. Com o Scooby, a marca da Unilever de produtos naturais reforça sua conexão a atletas do surfe, que já conta com Sophia Medina e Ítalo Ferreira, além de patrocinar a World Surf League. Foto: Divulgação

Friboi: “Quer sorrir?” Com a linha Friboi Reserva e o posicionamento “Cuidado que faz diferença”, a marca do grupo JBS estreou campanha com o personagem Valdir, mestre açougueiro, que traz dicas e recomendações de carnes. As peças estão no ar em OOH, TV e canais digitais, com criação da Lew’Lara\TBWA, produção da Cine e áudio pela Reft e ativações complementares em digital, branded content e marketing de influência da Ginga. Foto: Divulgação

Disney: Extraimaginário Com o projeto Extraimaginário, a Disney promoveu a criação de coleções exclusivas desenhadas por pessoas neuro divergentes. Junto ao Estúdio Que, a iniciativa reuniu dez talentos para reimaginar Mickey, Donald, Pluto e outros personagens. As ilustrações foram convertidas em estampas junto a empresas que licenciam o universo Disney, como Riachuelo, Jandaia, Lupo Trifil e Go Case. Foto: Divulgação