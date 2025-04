Talks Mídia & Mkt entrevista Maria Fernanda Albuquerque, de Havaianas

O Talks Estadão Mídia & Mkt entrevista, em seu quinto episódio, Maria Fernanda Albuquerque, CMO global de Havaianas. Rita Lisauskas, gerente de conteúdo do Estadão, e Igor Ribeiro, editor do Mídia & Mkt, conversam com a executiva sobre moda, globalização da marca da Alpargatas, seus atributos locais e internacionais e a importância de ter um olhar diverso e representativo no marketing.

Maria Fernanda Albuquerque, CMO global de Havaianas, é entrevistada no Talks Estadão Mídia & Mkt Foto: Arte/ Estadão

PUBLICIDADE Maria Fernanda Albuquerque está na Havaianas desde 2020 e, antes, foi diretora de marketing da Ambev. No Talks, a executiva comenta os desafios de manter a marca relevante no Brasil enquanto os planos de internacionalização só crescem. “Europa, Filipinas, Indonésia, Tailândia, Argentina, Austrália... São lugares onde a história do Brasil tem mais voz, mais conexão. Cada vez que você coloca (nesses mercados) uma marca brasileira traz tantos atributos. E é muito aspiracional para esses países em especial”, disse. A CMO também comenta alguns cases importantes de Havaianas recentemente, com destaque para seu patrocínio ao Time Brasil junto às Olimpíadas e Paralimpíadas. Por ocasião desta última, Albuquerque relembra da concepção de modelos destinados a PCDs: “A linha nasceu para se adaptar aos pés de qualquer pessoa que tenha deficiência motora. E virou um super produto para além disso. Por exemplo: pessoas mais velhas que querem ter um pouco mais de estabilidade no pé, pois ela tem uma trava atrás, passaram a usar também”

Como uma líder mulher num mercado dominado por homens, a executiva ressaltou a importância de ter diversidade de olhares e vozes em todo o mercado. “Várias pesquisas mostram que 80% do consumo acontece através da mulher ou parte da mulher. Então essa representação do consumidor, ainda mais na categoria que estou hoje, moda, é super relevante”, disse. “A Alpargatas tem certeza desse lugar, desse valor, e temos um monte de metas interessantes nesse sentido e em várias outras, estamos super na frente. Meu time é super plural. Não é simples, mas é uma evolução”

Esta temporada do Talks Estadão Mídia & Mkt estreou em 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e é focada em lideranças femininas. O conteúdo do videocast é de responsabilidade editorial da redação do Estadão, com produção do Estadão Blue Studio, área dedicada a criar projetos de marca.

