Talks Mídia & Mkt estreia com Adriana Alcântara, da Audible Brasil

O Estadão estreia hoje, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o Talks Estadão Mídia & Mkt, videocast cujo objetivo é desenvolver o debate sobre comunicação, marketing, negócios, inovação e outras pautas relacionadas. A primeira entrevistada é Adriana Alcântara, country manager da Audible no Brasil. A empresa, gerida pela Amazon, é uma plataforma de entretenimento sonoro que conta com um dos maiores acervos de áudio livros e áudio séries do País.

Adriana Alcântara, da Audible Brasil, é a primeira entrevistada do Talks Estadão Mídia & Mkt Foto: Arte/ Estadão

PUBLICIDADE Apresentado por Rita Lisauskas, gerente de conteúdo do Estadão, e Igor Ribeiro, editor do Mídia & Mkt, esta temporada focará em lideranças femininas. Em março, Mês da Mulher, estão previstas edições semanais, começando pela executiva da Audible (veja a seguir), passando a episódios quinzenais em abril. É intencional, portanto, que a importância de estimular mais mulheres em posição de liderança, em diferentes atividades de mercado, seja um tema central nessas conversas. Para Alcântara, por exemplo, as capacidades são complementares, mas as mulheres são mais perspicazes para soft skills. “Ela tem uma liderança sensível, o que não significa que é fraca. É forte, mas sensível, e sem medo de desafio. Bota a faca no dente e vai embora”, diz a country manager da Audible. Sobre a experiência no Talks, Alcântara acrescenta que “foi muito bacana compartilhar o quanto a Audible já trouxe de oportunidades para a economia criativa e talentos para nosso portfólio.”

Com este projeto, o Estadão reforça sua posição como um dos principais espaços de debate e reflexão sobre o mercado de comunicação e marketing no Brasil. “A publicidade e o marketing brasileiros são referência mundial. Nesse sentido, o Talks Estadão Mídia & Mkt é uma oportunidade de explorar a experiência e amplificar a voz de algumas das principais lideranças femininas do setor no país”, afirma Rodrigo Flores, diretor de marketing e inteligência do mercado do Estadão.

Publicidade

O conteúdo do videocast é de responsabilidade editorial da redação do Estadão, com produção do Estadão Blue Studio, área dedicada a criar projetos de marca inovadores, orientados a resultados.

Veja a seguir o primeiro episódio, com Adriana Alcântara, country manager da Audible no Brasil.