Veja as novas comunicações de Arezzo, Boticário e Mitsubishi Motors

“A Cada Passo, Arezzo Sempre Presente”

Fernanda Torres é a estrela da nova campanha de inverno 2025 da Arezzo, rede de calçados femininos do Grupo Azzas 2154. Prevista para estrear nesta terça, 11, a marca retorna a parceria com a atriz, que já havia sido fotografada pela marca em 2010.

Fernanda Torres é a estrela da campanha de inverno 2025 da Arezzo Foto: Fernando Thomaz/ Divulgação

A direção criativa é de Giovanni Bianco, com fotografia de Fernando Thomaz. A nova coleção chega às lojas também na terça, mas a Arezzo já publicou em suas redes um making of da campanha.

Veja na galeria outras campanhas de destaque da semana:

Publicidade

Marcas & Campanhas 10/3 1 / 15Marcas & Campanhas 10/3 Boticário: #PesquiseMeuCorpo No sábado, 8, durante o desfile das campeãs na Sapucaí, Deborah Secco participou da campanha #PesquiseMeuCorpo, movimento incentivado pelo Grupo Botic ... Foto: Divulgação Mais Mitsubishi Motors: “Pelúcia” Com criação da Africa Creative, a Mitsubishi Motors lançou campanha do Eclipse Cross 2026. A estratégia conta com filme para TV e digital. A produção ... Foto: Reprodução Mais BETC Havas + Eletromidia A agência BETC Havas e a plataforma de mídia out-of-home Eletromidia se uniram na campanha "Cartazes da Resistência", que revisita registros histórico ... Foto: Divulgação Mais Hershey's: #ElaMeInspira Em homenagem ao Mês Internacional da Mulher, a Hershey's lança a campanha #ElaMeInspira, convidando as artistas Helô Rodrigues e Tami Lemos a ilustrar ... Foto: Divulgação Mais Habib’s: “Lá é um só. Aqui são quantas quiser” Em campanha produzida pela 11:11 o Habib’s promove seu rodízio de esfihas, com tom de provocação a outras redes de restaurantes. O filme estreou em TV ... Foto: Divulgação Mais Danubio: "Viver leve faz bem" A Danubio está se reposicionando e divulgando nova identidade visual. A CBA B+G é a parceira estratégica de branding e design e responsável pela assin ... Foto: Divulgação Mais Oxxo: cinco anos de Brasil A rede de mercados Oxxo celebra cinco anos no Brasil com diversas ações. Entre elas, lança um filme manifesto nesta segunda-feira, 10, no qual partici ... Foto: Reprodução Mais Mars: “Quando os gatos querem Sheba, é impossível resistir” Para comunicar a chegada da linha de petiscos Sheba no Brasil, a Mars ativou criadores de conteúdo como Gatinhos do Will e Casinha Pretta. A estratégi ... Foto: Reprodução Mais “Vem Marisar” A Marisa apresentou, no Dia Internacional da Mulher, seu novo posicionamento “Vem Marisar”, com a influenciadora Viih Tube como embaixadora. O conheci ... Foto: Divulgação Mais Apple: “Brasil em cena” Para seu novo comercial, a Apple escalou a bandolinista Nilze Carvalho, tocando e cantando a música “Brasil em cena” de Jair Oliveira, em homenagem às ... Foto: ReproduMais "O futuro nos Energisa" O Grupo Energisa lançou campanha para comemorar seus 120 anos, cujo filme central traz Michel Teló interpretando "Romaria", de Renato Teixeira. Cocri ... Foto: ReproduMais Dove + Astrid Fontenelle A partir de uma ponte aérea especial realizada no fim de fevereiro e com presença de Astrid Fontenelle no voo, a Dove iniciou uma campanha de sua linh ... Foto: Divulgação Mais Friboi: “O ponto alto do verão” Com cocriação de Lew’Lara\TBWA e Ginga, a Friboi lança a campanha “O ponto alto do verão” para a linha Maturatta. As peças estão previstas em mídia ex ... Foto: Divulgação Mais Kumon: “Quem faz aprende para a vida” A Kumon lança campanha com target em mães millenials, para apresentar seu método de ensino aos nativos digitais. Criada pela Make a Difference, o cont ... Foto: Reprodução Mais Ambev: “Quadradeza” A Skol lançou sua primeira campanha para o ano, com flights iniciais em TV e mídias sociais. Criado pela GUT, o filme principal tem assinatura da Boil ... Foto: Reprodução Mais

Patrocínio

PUBLICIDADE A Mars anuncio patrocínio master do primeiro Festival Pet do Brasil, por meio da marca Pedigree. A corealização é do Grupo Petz. O evento terá painéis, workshops, atrações culturais, feira de adoção e mutirões de castração, ocorrendo em 5 e 6 de julho no Parque Ibirapuera, em São Paulo e outras atividades pela cidade.

A Mapfre anunciou patrocínio a “Tom Jobim Musical”, que estreou em São Paulo no dia 6, no Teatro Villa Lobos, após temporada no Rio de Janeiro. O espetáculo tem como protagonistas Elton Towersey (Tom Jobim) e Otávio Müller (Vinicius de Moraes) e conta 27 atores, 13 músicos, direção de João Fonseca e texto de Nelson Motta e Pedro Brício.

Speedo Multisport é a nova patrocinadora da área de esportes aquáticos da futura loja do novo Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo, assim com sua piscina de testes. A parceria incluirá ativações como clínicas esportivas, test-drive de equipamentos e lançamentos de produtos, entre outras.

Speedo Multisport patrocina a área de esportes aquáticos do Mercado Livre Arena Pacaembu Foto: Divulgação

Pelo sexto ano consecutivo, a Samsung é patrocinadora master do Lollapalooza Brasil. A marca aproveitará o festival de música para apresentar as linhas Galaxy S25 e Galaxy AI1. Além do stand com diferentes modelos para testar, a roda gigante contará com smartphones nas cabines, com os quais o público poderá tirar fotos e compartilhar. O festival acontece de 28 a 30 de março, em São Paulo.

Publicidade

A SoftSwiss anunciou parceria com Eduardo Barrichello para o FIA World Endurance Championship (WEC) 2025. O piloto integra a equipe Racing Spirit of Leman, dirigindo um Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo.

SoftSwiss é a nova patrocinadora de Eduardo Barrichello no FIA World Endurance Championship 2025 Foto: Divulgação

A Max Titanium é a nova patrocinadora do G3X FC, time do streamer Gaules que disputa a primeira edição da Kings League Brasil 2025. A marca de suplementos também fechou parceria com dois atletas do time: Kelvin Oliveira e Andreas Vaz.

A Entrepay é a nova patrocinadora do Campeonato Paulista de Automobilismo 2025. A marca já ativou a primeira etapa do campeonato, realizada no fim de semana de 8 e 9 de março.