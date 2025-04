Veja novas campanhas de Enterogermina, Natura e Heineken no Marcas & Campanhas

Natura: “Sorriso negro” A Natura lançou as linhas de Tododia Jambo Rosa e Flor de Caju e uma campanha de TV de amplificação, com a embaixadora de marca Iza como protagonista, além de mídia out-of-home, digital e social media. Com criação da Africa Creative e produção da Love Picturs Company, as ações ainda contaram com consultoria da Indique uma Preta e gestão de talentos da Black Influence. Foto: Reprodução

Heineken: “Bar dating” Para divulgar o Hei App, aplicativo com curadoria da marca criado para ajudar consumidores a dar match com bares do seu interesse em São Paulo. Criada pela LePub São Paulo e Milão e com produção da Wanda, nas redes sociais da marca Foto: Reprodução

Renner: “Ouse ser você” A Renner lançou campanha para divulgar sua coleção Outono-Inverno e o novo momento da marca, guiada pela assinatura “Ouse ser você”. Com Taís Araujo e Valentina Herszage, o filme foi para TV aberta e canais digitais da empresa, com criação da Paim United Creators, produção da Veludo e áudio da Antfood. Foto: Reprodução

“É Carmed. É lambeijo. É de bestie pro bestie!” A Carmed aproveitou o Dia da Mentira para causar um buzz nas mídias sociais como se fosse lançar um hidratante labial para cachorros. No dia seguinte, revelou-se porém sua parceria com a Petlove na promoção de uma pelúcia — com formato de bisnaga gigante e na qual se pode inserir petiscos — em que parte das vendas será destinada ao Instituto Caramelo. Foto: Reprodução

Fundação do Câncer: “Vape Mata” Com criação da Leo, a campanha “Vape Mata”, da Fundação do Câncer, alerta para os riscos do cigarro eletrônico. Focada num público que consome esse tipo de produto intensamente — jovens e streamers —, tem veiculação em mídias sociais e plataformas de streaming, com apoio de criadores de conteúdo do universo gamer. A produção é da PXP. Foto: Reprodução

Bwell + Ana Paula Arósio Ana Paula Arósio protagoniza a nova campanha da Bwell, focada nos multivitamínicos vendidos nas farmácias Raia e Drogasil. Com criação da McCann Health e produção da Estúdio Tree, as peças têm veiculação em digital e cinemas. Foto: Reprodução

LinkedIn: “Cadeiras vazias” Tendo como base o estudo IWD Gender Data 2025, que mostra que apenas 32% das mulheres tem cargo de gestão ainda que representem 45% da força de trabalho no Brasil, o LinkedIn promoveu uma campanha para provocar o debate sobre o problema. A campanha foi desenvolvida pela Edelman, com produção da Abacateiro Filmes. Foi veiculada nos canais oficiais do LinkedIn na própria plataforma, além de Instagram, Tiktok e WhatsApp. Foto: Reprodução

Sucrilhos: “Desperte o tigre em você” A Kellanova anuncia nova campanha para Sucrilhos, com uma releitura da famosa assinatura “Desperte o tigre em você”. A criação é da Globant e a Entropy foi responsável por design e animação. A nova comunicação utilizou inteligência artificial para desenvolver uma versão em 3D do Tony, o personagem da marca. A veiculação prevê televisão, mídia exterior, digital e marketing de influência. Foto: Reprodução

Ultrafarma + Marília Gabriela Marília Gabriela entrevista Sidney Oliveira na nova campanha da Ultrafarma. A conversa é o mote para o empresário valorizar os atributos da rede e dos multivitamínicos de marca própria. A agência é a Cavaz Publicidade, com produção da Hay. Foto: Reprodução

Kinder + Páscoa A Kinder lançou duas campanhas de Páscoa. Uma é focada no público infantil, com TV e digital, destacando as novas surpresas dentro dos ovos de Páscoa. A segunda é para a linha de snacks Bueno da marca da Ferrero, com planejamento também de TV e digital, além de pontos de venda. Em ambas iniciativas, a criação é da Talent com produção da PXP Studios. Foto: Reprodução

Heliar: “Tecnologia que Movimenta” A Heliar realizou um rebranding, agora acompanhada da marca-mãe “By Clarios”, entre outras atualizações da identidade visual. A criação é da Accuracy, assim como a nova campanha, protagonizada pelo apresentador Rodrigo Hilbert. Foto: Reprodução

Cif: “Patrocinadora oficial da boca suja” No lugar do famoso “bip” que costuma censurar palavrões em conteúdos de audiovisual, a Cif apareceu na boca de apresentadores e podcasters acostumados a um vocabulário menos ortodoxo. A referência é à marca que “limpa até mesmo boca sujas”. Com criação da Droga5 e mídia da Initiative, a ativação aconteceu em programas como Broxada Sinistra, CheveTalks, Missão PodDelas, Achismos e Os Donos da Bola. Foto: Reprodução

O Boticário: “O faro da NBA” Protagonizada por Raulzinho, ex-atleta de basquete, e o apresentador Fred Bruno, O Boticário estreia campanha dedicada à linha MEN & NBA, que inclui desodorante colônia, antitranspirante, shower gel, sabonete em barra e necessaire. A criação é da Gut São Paulo. Foto: Reprodução

“A Hyundai é por você” Com trilha sonora da música “Por você”, do Barão Vermelho, a Hyundai lançou campanha para apresentar seu novo portfólio. A primeira fase foi ao ar nas plataformas sociais da marca, passando em seguida para a TV aberta. Foto: Reprodução