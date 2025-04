Young Lions anuncia finalistas da etapa brasileira

A etapa brasileira do Young Lions 2025 anuncia os finalistas de suas sete categorias. Mais de 270 trabalhos foram enviados para a análise dos jurados, que agora analisam as shortlists. Os vencedores viajarão para a França, onde representarão o Brasil na fase internacional. O Estadão é representante oficial do Festival Internacional de Criatividade Cannes Lions.

Young Lions: Brasil define shortlists da edição 2025 Foto: Eric Bonte/ Divulgação

PUBLICIDADE O júri é composto por 73 profissionais do mercado, que avaliaram 276 projetos enviados. A votação final começa hoje e segue até 17 de abril, com os vencedores sendo revelados dia 23. A Rede Globo apoia a edição do concurso neste ano, permitindo que o Brasil participe com um time completo de sete duplas. Os patrocinadores Amstel, Nubank, Channel Factory e o próprio Estadão apresentaram os briefings, nos quais os concorrentes basearam suas campanhas como solução para desafios de comunicação.

Os vencedores representarão o Brasil em Cannes, de 16 a 20 de junho de 2025, com viagem oferecida pelo Estadão. Neste ano, o festival reconhece o Brasil como Creative Country of the Year.

Confira a seguir os finalistas brasileiros do Young Lions 2025:

DESIGN

Dorina Nowill - 80 anos de um legado que ilumina o futuro

Identidade sentimental. O logo feito pelas milhares de pessoas que nos sentem

O que nem todo mundo vê

Selo que faz sentir

DIGITAL

A Amstel Ultra-Leve

Amstel Ultra Apresenta: O levantamento de copo

Amstel Ultra goal

Amstel Ultrajeto

Pace Ultra

Self delivery

Seu #TáPago tá pago

Ultra recovery

FILM

A voz que rasga o tempo

Além do papel

Blue Studio é multi

Um assunto. Todas as formas de falar

MARKETER

Dia da mentira

NuCell, No Call - A revolução roxa, de novo...

NuCel - acordos de paz

NuCel invest gigas back

Querida operadora, precisamos conversar...

Volte ao passado, para escolher o futuro MEDIA Adblock inverso: O problema invisível que custa caro

As piores inserções da história

Campanhas fora de rota

Custo por clickbait PR

