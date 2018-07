1,2 milhão de lâmpadas vão iluminar 220 árvores Cerca de 70 operários estão empenhados em deixar o Parque do Ibirapuera iluminado para o Natal. São eles que trabalham na instalação de 1,2 milhão de lâmpadas em 220 árvores no entorno da fonte, que também estará bem acesa, com 6 mil lâmpadas. Essa turma sobe em árvores de até 40 metros de altura usando cordas de 60 m de comprimento e outros equipamentos de alpinismo.