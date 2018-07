1 ano da cratera do metrô: famílias não retomaram rotina No dia 12 de janeiro do ano passado, a aposentada Maria Conceição Rocha, 60 anos, estava em sua residência, na Rua Capri, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo, quando ouviu um estouro e acabou a luz. Não sabia o que tinha ocasionado aquilo e saiu de casa para tentar entender. "Quando fui lá fora vi um monte de gente correndo, mandando sair de casa. Só deu tempo de entrar, chamar meu filho, que carregou minha mãe que tem dificuldades de andar, e saímos". A história se repetiu entre diversas pessoas que moram naquela região e que tiveram de abandonar suas casas e estabelecimentos comerciais em razão do desmoronamento no canteiro de obras da futura estação Pinheiros do Metrô, da Linha 4 - Amarela. O incidente vitimou fatalmente sete pessoas e deixou outras centenas sem suas casas. Esses foram hospedados em um hotel, com despesas pagas pelo Consórcio Linha Amarela, responsável pelas obras. Ao contrário de Maria Conceição, Manoel Augusto da Rocha, de 52 anos, perdeu, segundo sua esposa, o "sentido da vida". Manoel tinha um bar na Rua Capri, um estabelecimento comercial de mais de quatro décadas. Assim que aconteceu a tragédia, Manoel só teve tempo de fechar as portas. O prejuízo, então, não parou mais. Além dos produtos que estavam no freezer e estragaram neste período sem luz e sem poder entrar no estabelecimento, o bar, que era a principal fonte de renda da família, continua fechado. E Manoel, sem trabalho. "Meu marido quase entrou em depressão, ele não podia fazer nada, passou a depender da renda das outras pessoas da casa. Foi uma situação muito constrangedora. Depois do dia 12 nossa vida mudou muito", conta Márcia Pereira da Rocha, de 52 anos, mulher de Manoel. Tanto a moradora Maria Conceição quanto o comerciante Manoel receberam a indenização por parte do Consórcio Linha Amarela, responsável pelas obras, com relação ao acidente e aos danos que tiveram, em acordo firmado em agosto do ano passado. Mas eles reclamam que a Prefeitura não os indenizou ainda pela desapropriação de seus imóveis. "No dia em que acertamos com o pessoal do Consórcio foi tudo direitinho, nem tenho o que falar. A Prefeitura chegou a nos dar prazo para pagar a parte dela, mas não pagou. Confiei na palavra deles, não peguei nenhum papel por escrito. E até agora nada", diz Maria Conceição. A Prefeitura emitiu um comunicado aos moradores da região em 2004, em que informava que a desapropriação ocorreria por conta do projeto que seria implantado, com terminal de ônibus, estação de Metrô e a já existente estação de trem, para uma integração de transporte. Grande parte das famílias já recebeu a indenização pela desapropriação, alguns até mesmo antes do incidente com as obras. A família de Maria Conceição e Manoel não. "A Prefeitura teria que pagar um integral para a gente comprar outra residência e eles não cumpriram a palavra", reclama Maria Conceição. De acordo com ela, o imbróglio entre Prefeitura e moradores já vinha ocorrendo desde 2004 para avaliar a questão do valor da indenização. "A gente já estava na Justiça para considerar essa questão e aí, no meio do caminho, aconteceu esse problema do Metrô". Maria Conceição conta que os ânimos para ir atrás dos direitos estão arrefecendo. "A gente liga e eles dizem que está em cartório para o juiz assinar e nada acontece. Me sinto enganada, lesada e desacreditada na Justiça". Nem Maria nem Manoel podem voltar para seus respectivos imóveis. A família de Maria está espalhada em casas de amigos e parentes. "Está todo mundo espalhado nesse mundo de meu Deus", diz, rindo. "A gente ri de nervoso", completa. Já Manoel continua com sua residência no Butantã, mas a renda da família, sem o bar, diminuiu muito. "A realidade é triste", arremata Márcia, esposa de Manoel.