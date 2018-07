1 ano da cratera do metrô: indenização gera polêmica O casal Augusta Maria do Carmo Leite, 64 anos, e José David Leite, 70 anos, sofre diariamente desde o dia 12 de janeiro do ano passado, quando vivenciou a perda do filho Reinaldo Aparecido Leite. Naquela data, uma tarde de sexta-feira, Augusta estava na laje de sua casa, um sobrado na Vila Penteado, zona norte de São Paulo, quando seu marido a chamou para ver na televisão as primeiras imagens da tragédia que marcaria aquele começo de ano, decorrente da enorme cratera que se abriu no canteiro de obras da futura estação Pinheiros de Metrô (Linha 4 - Amarela), por volta das 15 horas. A mãe de Reinaldo se assustou com aquele fato, mas minimizou ao marido: "Não tem vítimas, Zé?" Era o que ela pensava, com base nas primeiras notícias do desabamento. Mas, horas depois, sofreria o que considera um dos maiores baques de sua vida. Reinaldo Aparecido Leite, de 40 anos, um dos sete filhos de Augusta, tinha saído cedo para trabalhar como motorista. Iria cumprir a rotina e fazer o trajeto Pinheiros-Casa Verde na lotação. Ele era o motorista do microônibus da cooperativa Transcooper que passava pela Rua Capri, no momento do desabamento das obras, juntamente com dois passageiros (Valéria Alves Marmit e Marcio Rodrigues Alambert) e o cobrador Wescley Adriano Silva. Augusta não demorou muito para notar a demora do filho. Isso porque a mulher de Reinaldo, Ezilene Gomes Dourado, iria encontrá-lo num ponto do Shopping West Plaza. Reinaldo não chegava, quando foi informada que uma van teria sido engolida na cratera do metrô. Ezilene voltou pra casa e foi com a irmã de Reinaldo, Marli Aparecida Leite, até o local do acidente. Marli se lembra bem do episódio: "Chegamos lá e já estavam querendo cobrir o local do acidente do Metrô, dizendo que não tinha vítimas. E cheguei lá gritando, pedindo pelo amor de Deus que eles não fizessem aquilo". Dali em diante, Marli, Augusta, José e outros irmãos e parentes passaram a fazer plantão no entorno do buraco à espera de notícias. "No começo a gente até tinha alguma esperança, mas uma de nossas filhas é do Corpo de Bombeiros e depois de uns três dias do acidente disseram a ela que seria impossível achar vítimas com vida", conta José. "Mas só quando acharam mesmo o corpo, sete dias depois do acidente, que eu entendi e percebi que meu filho de fato estava morto". Foi uma semana difícil, intensa e desgastante. Augusta também reclama do consórcio (Consórcio Via Amarela) e diz que nenhuma assistência foi prestada. "Minha mãe precisava de tratamento psicológico, de ajuda. Mas não deram nada", ressalta Marli. A primeira tentativa de acordo com o consórcio foi no dia 1º de março de 2007. A família de Reinaldo recusou porque considerou o valor muito baixo. Pouco mais de um mês depois, no dia 9 de abril, fizeram o que hoje Augusta diz ter se arrependido. A família relata que ficou das 8 horas às 21 horas em negociações com representantes do Consórcio Via Amarela e só aceitou o valor da indenização "de cerca de R$ 100 mil", por causa das pressões, relata Augusta. "Eu não queria aceitar aquele valor, mas eles me coagiram. Usaram minha neta (Karina, filha de Reinaldo), disseram que eu ia prejudicá-la se eu não aceitasse", diz Augusta. E continua: "Já era mais de 21 horas, estávamos lá desde as 8 horas, não agüentava mais aquilo. Uma hora saí do fórum desesperada e meus filhos, preocupados comigo, mandaram eu assinar e aceitar logo para terminar com aquele sofrimento", recorda a mãe de Reinaldo. "Eu me arrependo de ter assinado, porque eles (o Consórcio) acham que foram muito justos e não foram", emenda. Segundo ela, com o valor recebido, sua vida e de sua família "não mudou nada". Marli cobra ainda os danos morais e financeiros pelos dias que eles ficaram sem trabalhar para resolver a situação. Com a indenização, a família optou por comprar um microônibus, que era o sonho de Reinaldo, com o objetivo de manter uma renda em casa. Mas, diz Augusta, estão tendo problemas com o transporte. "Não estão querendo passar o microônibus para gente por conta de um monte de burocracia, porque compramos de terceiros. Estamos correndo o risco de ficar sem o carro e perder todo o dinheiro." As críticas não se limitam às indenizações. Augusta atribui a morte do seu filho à irresponsabilidade do consórcio, pois "eles sabiam dos riscos de desabamento e não interditaram a região". Mas, independente dos problemas em torno do valor da indenização, o que Augusta sente mais falta, é da presença do filho Reinaldo. "Ele era um filho maravilhoso, que respeitava pai e mãe, se preocupava com a família, todo dia saía de casa e pedia a bênção. Nenhum dinheiro do mundo o trará de volta." Reinaldo deixou três filhos, dois do primeiro casamento e uma menina, hoje com 12 anos, com Ezilene. Reinaldo fazia aniversário no mesmo dia que sua mãe Augusta, 24 de junho. No último aniversário, ela completou 64 anos; ele faria 41. Já sem a presença do filho, Augusta fez um bolinho e recebeu a neta, que deixou um cartão com a seguinte mensagem: "Vovó, neste dia de hoje é muito difícil para nós duas. Mas agradeço a Deus por ter você ao meu lado (...). Te amo, Karina".