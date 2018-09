1º bebê de proveta do Brasil completa 26 anos

No dia de seu nascimento, jornalistas se reuniram na porta do hospital para ver se Anna era um bebê perfeito. "Como minha casa vivia rodeada de repórteres, minha mãe sempre me contou tudo sobre a fertilização." A jovem, que desde pequena ouvia falar em Edwards, conta que ficou feliz ao saber que o médico que ajudou tantos casais inférteis havia recebido o mais renomado prêmio da medicina.

Quando deu à luz o quinto filho, a mãe de Anna teve uma peritonite pós-parto que a impediu de engravidar naturalmente. Ela se casou de novo, quis ter um filho com o segundo marido e foi atrás de um estudo sobre infertilidade que estava sendo feito em São Paulo. A fertilização foi feita pela equipe do médico Milton Nakamura, morto em 1997. "Ele me visitava em casa, me chamava de estrela da sua vida e era muito carinhoso. Eu era um orgulho para ele porque representava a personificação de seus estudos."

Na infância, a menina acreditava que sair em revistas era natural como ter um álbum de fotografias. Ainda hoje, Anna, que trabalha em Curitiba com marketing para restaurantes, vive situações de reconhecimento. Em São José dos Pinhais (PR), a ala de obstetrícia de um hospital foi inaugurada com seu nome.

Há dois anos, em um evento no Brasil que comemorava os 30 anos de pesquisa em FIV, conheceu Louise Brown, primeiro bebê de proveta do mundo, hoje com 32 anos. Outra vez, foi parada por uma mulher, mãe de um bebê de proveta, que batizara a filha de Anna Paula. "Fico feliz em ver como os bebês de proveta representam a esperança." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.