1º centro do País tem 23 anos

Num casarão antigo perto da Avenida Paulista funciona há 23 anos o Centro de Atenção Psicossocial Professor Luis da Rocha Cerqueira, o mais antigo do País.

A unidade atende 590 pacientes com quadros graves. Boa parte deles frequenta o local diariamente - alguns desde a fundação. Além do acompanhamento clínico - com psiquiatra, psicólogo e terapeuta ocupacional -, eles têm acesso a dentista, refeitório, oficinas de arte e cultura e até lavanderia e salão de beleza.

Algumas atividades geram renda, que é revertida para o próprio paciente - como o bazar de roupas de Shirley Eduarda, em tratamento há dez anos.

"Nossa filosofia é buscar a reinserção social, mas são pessoas que precisarão de acompanhamento a vida inteira", diz a psicóloga Cássia Gomes.

Para Olzaneide Carvalheiro, da Associação Pró Saúde Mental Fênix, há uma desvantagem no modelo. "Os poucos que entram têm acesso a tudo, mas muitos que precisam não conseguem vaga." Ela defende que os Caps foquem no atendimento psiquiátrico e que as atividades complementares sejam feitas por entidades parceiras.