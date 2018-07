1.ª ExpoGenética começa no domingo

Começa no domingo e segue até o dia 22, no Parque Fernando Costa, em Uberaba (MG), a 1ª edição da ExpoGenética, promovida pela Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ). Durante a feira, que reunirá animais de todas as raças zebuínas, os visitantes poderão conferir os resultados obtidos por diversos programas de melhoramento genético, reconhecidos pelo Ministério da Agricultura. Técnicos de campo da ABCZ estarão à disposição dos criadores e visitantes para demonstrações do Programa de Melhoramento Genético de Zebuínos (PMGZ) e para apresentar os sumários de touros de corte e leite e as avaliações genéticas e esclarecer dúvidas. Além da mostra de animais provados dos principais programas de melhoramento do Brasil, a ExpoGenética terá o 7º Congresso Brasileiro das Raças Zebuínas, a Feira de Inovações Tecnológicas e Implementos e o Mega Leilão de Touros Provados. A novidade este ano é que o congresso será realizado na pista de julgamentos, para favorecer a integração entre a mostra de animais e a apresentação dos programas de melhoramento. Já o leilão ofertará 410 machos das raças nelore, nelore-mocho, tabapuã, guzerá, brahman e gir. O leilão será no dia 22, às 13 horas. Informações: Site: www.abcz.org.br/expogenetica