1 milhão de brasileiros terão câncer dentro de dois anos

Os dados fazem parte da publicação Estimativa 2012 - Incidência de Câncer no Brasil, divulgada hoje pelo Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca).

Esses números excluem o câncer de pele não melanoma, que é o mais comum, mas de baixa letalidade. Dos cem tipos de câncer conhecidos, a publicação lista 18, responsáveis por 85% dos 518.510 casos estimados para cada ano. Dos casos novos, 49,2% atingirão mulheres e 50,8%, homens. O câncer infantil, pacientes com até 19 anos, responde por 3% dos casos - o equivalente a 15.555 registros anuais.

"O câncer é a segunda causa de morte no País, atrás apenas das doenças cardiovasculares. Em 2009, matou 172 mil pessoas. Ao fazer essa estimativa, com detalhamento por Estado, o INCA contribui para organizar as ações de saúde", afirma Cláudio Noronha, coordenador-geral de Ações Estratégicas do INCA.

Para preparar a estimativa, foram revisados 30 milhões de prontuários médicos de hospitais públicos e particulares, laboratórios de anatomia e patologia dos últimos cinco anos. A publicação do INCA inclui sete novas localizações de tumores: bexiga, ovário, tireoide, Sistema Nervoso Central, colo do útero, laringe (nos homens) e linfoma não Hodgkin.

Apesar de o número de fumantes ter sido reduzido à metade nos últimos 20 anos no País, o tabagismo ainda é a causa de 95% dos casos de câncer de laringe, como o desenvolvido pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "A fumaça de cachimbos e cigarros têm 60 substâncias com poder carcinogênico comprovado", explica Fernando Dias, chefe do Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Inca.

O tumor de tireoide aparece em quarto lugar nas causas de câncer entre as mulheres. A responsável pelo Serviço de Endocrinologia do INCA, Rossana Corbo Ramalho de Melo, ressalta que fatores como maior contato com substâncias químicas, a ingestão de anticoncepcionais (o câncer de tireoide tem receptor de estrogênio) e maior consumo de iodo favorecem o aparecimento desse tipo de tumor.

Diferenças - A publicação do Inca ressalta diferenças regionais. No Sul, por exemplo, o câncer de traqueia, brônquio e pulmão aparece como a terceira causa entre mulheres, população em que o tabagismo é mais forte. A vida sexual precoce e a maior dificuldade de acesso de serviço de saúde explica o fato de o câncer de colo do útero assumir a liderança das causas de tumor entre as mulheres da região Norte.