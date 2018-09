1ª patente caiu em 2007 Em abril de 2007, o Ministério da Saúde, à época liderado por José Gomes Temporão, declarou de "interesse público" o antirretroviral Efavirenz, medicamento utilizado no tratamento da aids. Foi o primeiro passo para a quebra da patente da droga, o que ocorreu no mês seguinte. O motivo foi o laboratório Merck Sharp & Dohme , detentor da patente do Efavirenz, não ter aceitado uma proposta de redução de preço. Titulares anteriores da pasta, como Humberto Costa e José Serra, haviam ameaçado farmacêuticas com a quebra de patentes de remédios, mas acordos foram realizados.