1.º semestre teve 103 vítimas de bala perdida No primeiro semestre deste ano, 103 pessoas foram vítimas de balas perdidas no Rio. O número é inferior ao mesmo período do ano passado, quando houve 134 vítimas. O relatório é do Instituto de Segurança Pública do Rio, que considera "vítima" a pessoa que não tinha nenhuma participação ou influência sobre a situação na qual houve disparo de arma de fogo.