10 fritadeiras elétricas para preparar delícias sem uso de óleo

Quem não tem, quer ter, e quem já tem costuma indicar para todo mundo. As fritadeiras elétricas ganham cada vez mais espaço nas cozinhas ao proporcionar pratos mais saudáveis e fáceis de preparar.

Devido ao sistema que faz com que o ar quente circule em uma velocidade ultrarrápida dentro do recipiente, não é necessário o uso de óleo para fritar carnes, batatas ou salgadinhos, por exemplo, nem para assar ou cozinhar massas, ovos, pães de queijo, legumes, lasanhas ou as outras dezenas e dezenas de receitas possíveis.

As fritadeiras vêm com uma grelha e uma assadeira, fechada embaixo, o que amplia a gama de opções na hora de testar novos pratos.

Confira, abaixo, uma lista com 10 opções de fritadeiras elétricas de diversas marcas e preços variados, vendidas pela Amazon e bem avaliadas pelos clientes. Escolha uma e mude sua alimentação desde já.

10 fritadeiras elétricas à venda na Amazon

Agratto

Preço: R$ 269,90

Capacidade: 2,5 litros

Voltagem: 110 volts

Cadence

Preço: R$ 299,90

Capacidade: 2,6 litros

Voltagem: 110 volts

Philco

Preço: R$ 314,91

Capacidade: 3,2 litros

Voltagem: 110 volts

Mondial

Preço: R$ 359,98

Capacidade: 3,2 litros

Voltagem: 110 e 220 volts

Britânia

Preço: R$ 408,49

Capacidade: 3,2 litros

Voltagem: 220 volts

Multifuncional Oster

Preço: R$ 477

Capacidade: 3,2 litros

Voltagem: 110 e 220 volts

Midea

Preço: R$ 480,56

Capacidade: 4 litros

Voltagem: 110 e 220 volts

Mondial Digital

Preço: R$ 499,90

Capacidade: 3,5 litros

Voltagem: 110 e 220 volts

Arno Super Inox

Preço: R$ 849,90

Capacidade: 4,2 litros

Voltagem: 110 e 220 volts

Philips Walita

Preço: R$ 1.379,99

Capacidade: 2,2 litros

Voltagem: 110 volts

