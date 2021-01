10 opções de micro-ondas modernos e bem-avaliados

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

O forno de micro-ondas é um dos eletrodomésticos mais usados no dia a dia, tanto para funções mais simples, como aquecer e descongelar alimentos, quanto para preparar receitas de todos os tipos.

Por isso, é sempre bom ter à mão um modelo bem-avaliado e que ofereça inúmeras possibilidades, como botões "tira odor", vários níveis e potência e até trava de segurança.

Na lista abaixo, reunimos 10 aparelhos de marcas famosas vendidos no site da Amazon, com boas avaliações dos clientes. Leia mais sobre cada um deles, escolha seu preferido e o receba em casa, com toda rapidez e comodidade.

10 micro-ondas vendidos pela Amazon

Micro-ondas MEO44 Electrolux (R$ 683,98)

Possui trava de segurança, para evitar que crianças ou pessoas não autorizadas possam acioná-lo. Além disso, oferece uma função rápida de "30 segundos", que facilita na hora de aquecer com apenas um toque, e a opção "mudo", para eliminar o som do "bip" ao final.

Capacidade: 34 litros

Voltagem: 110 ou 220 volts

Micro-ondas Espelhado Midea (R$ 429)

O aparelho vem com porta espelhada, e display digital invisível. Traz opções rápidas para o dia a dia, facilitando o descongelamento de carne, frango, peixe e feijão, por exemplo.

Capacidade: 20 ou 31 litros

Voltagem: 110 ou 220 volts

Micro-ondas MS37R Electrolux (R$ 635,89)

Disponível nas cores branca ou prata, inclui a função "tira-odor e limpa fácil", que suaviza os odores deixados pelos alimentos com a recirculação do ar interno. Também traz a tecnologia Menu Online, com 55 receitas programadas, acessadas por QR Code.

Capacidade: 27 litros

Voltagem: 110 e 220 volts

Micro-ondas Panasonic Dia a Dia (R$ 445,31)

Conta com display intuitivo, painel digital, timer e porta de vidro para acompanhamento do preparo, além das funções de Descongelamento, Desodorizador e Autocozimento, que agilizam as atividades corriqueiras.

Capacidade: 21 litros

Voltagem: 220 volts

Micro-ondas Consul Espelhado (R$ 709)

Oferece funções de "tira odor" e relógio para programação do início do preparo. Além disso, há botões especiais para fazer pipoca, bolo de caneca, brigadeiro, arroz, omelete e macarrão.

Capacidade: 32 litros

Voltagem: 110 e 220 volts

Microondas Philco PMO26P (R$ 519)

O aparelho oferece a a função Tira Odor, que remove o odor do aparelho após aquecer alimentos, e também a opção "FIT", com a qual é possível cozinhar batatas, legumes e sopas, para quem quer uma alimentação balanceada.

Capacidade: 26 litros

Voltagem: 110 volts

Micro-ondas Consul (R$ 619)

Com porta espelhada, o micro-ondas vem com um menu de uso fácil, com botões especiais para aquecer e descongelar carnes de acordo com o peso.

Capacidade: 20 litros

Voltagem: 110 volts

Micro-ondas Brastemp espelhado (R$ 1.024,30)

Vem com 10 receitas pré-programadas, incluindo arroz, omelete, legumes, sopa, suflê, pudim e bolo de caneca. Também traz três níveis de potência e trava de segurança, evitando que o aparelho seja acionado acidentalmente.

Capacidade: 38 litros

Voltagem: 110 e 220 volts

Micro-ondas Panasonic espelhado (R$ 550)

As opções especiais do menu incluem funções de desodorização, autoaquecimento e trava de segurança, evitando o funcionamento acidental. Na seção de receitas rápidas, dá para escolher entre pipoca, brigadeiro, arroz e lasanha.

Capacidade: 21 litros

Voltagem: 110 e 220 volts

Micro-ondas Electrolux MTD30 (R$ 428)

São 10 níveis de potência e funções exclusivas, como o Menu Dia a Dia, Kids e Sobremesa. Também traz as opções descongelar, de acordo com o tipo de alimento, e aquecer refeição, para manter a temperatura dos pratos.

Capacidade: 20 litros

Voltagem: 110 e 220 volts

