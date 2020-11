10 opções de smart TVs por até R$ 2.500

Se você quer uma smart TV com tela de 40" a 55", confira a nossa lista especial com 10 modelos de marcas famosas que custam no máximo R$ 2.500. Para facilitar a escolha, destacamos as principais características de cada uma delas, como resolução, potência de som, voltagem e peso.

O que diferencia uma smart TV da televisão convencional é a possibilidade de conexão com a internet, além de várias outras funcionalidades à disposição, como opções de pausar programas, gravá-los e revê-los mais tarde. Quer ver os filmes da Amazon Prime Video ou da Netflix na tela grande? Basta um clique. Quer assistir a vídeos do YouTube, jogar online ou escutar músicas de seu dispositivo preferido? É só conectá-los.

Também dá para baixar diversos aplicativos e ter sempre à mão seus conteúdos favoritos - e ainda reproduzir arquivos de mídia do celular ou do computador, como fotos, vídeos e músicas, via entrada USB.

10 smart TVs por até R$ 2.500

Smart TV LED 40" Full HD Android TCL 40S6500 (R$ 1.599,80)

Peso: 6,6 kg

Voltagem: Bivolt

Resolução: 1920 x 1080 pixels

Frequência: 60 Hz

Potência de som: 2 x 8 watts

Smart TV LED 43" Full HD Samsung LH43BETMLGGXZD (R$ 1.748)

Peso: 8,2 kg

Voltagem: Bivolt

Resolução: 1980 x 1080 pixels

Frequência: 60 Hz

Potência de som: 20 watts

Smart TV Philco 50" PTV50G70SBLSG (R$ 1.949)

Peso: 13,8 kg

Voltagem: Bivolt

Resolução: 3840 x 2160 pixels

Frequência: 60 Hz

Potência de som: 24 watts

Smart TV 50" 4K PHILIPS 50PUG6654/78 (R$ 2.049)

Peso: 15,1 kg

Voltagem: Bivolt

Resolução: 3840 x 2160 pixels

Frequência: 60 Hz

Potência de som: 20 watts

Smart TV LED 43" HD Panasonic 43FS500B (R$ 2.099)

Peso: 10 kg

Voltagem: Bivolt

Resolução: 1920 x 1080 pixels

Frequência: 60 Hz

Potência de som: 16 watts

Smart TV Philco 50" PTV50G71AGBLS (R$ 2.249)

Peso: 13,2 kg

Voltagem: Bivolt

Resolução: 3840 x 2160 pixels

Frequência: 60 Hz

Potência de som: 24 watts

Smart TV LED PRO 50" Ultra HD 4K LG 50UM751C0SB (R$ 2.249)

Peso: 12,3 kg

Voltagem: Bivolt

Resolução: 3840 x 2160 pixels

Frequência: 60 Hz

Potência de som: 20 watts

Smart TV LED 4K 55" Philco PTV55G70SBLSG (R$ 2.449)

Peso: 18,3 kg

Voltagem: Bivolt

Resolução: 3840 x 2160 pixels

Frequência: 60 Hz

Potência de som: 24 watts

Smart TV LED 50" 4K Ultra HD Panasonic TC-50GX500B (R$ 2.499)

Peso: 11 kg

Voltagem: 220 volts

Resolução: 3840 x 2160 pixels

Frequência: 60 Hz

Potência de som: não informado

Smart TV LED 50" 4K Cristal UHD Samsung UN50TU8000GXZD (R$ 2.499)

Peso: 16 kg

Voltagem: Bivolt

Resolução: 3840 x 2160 pixels

Frequência: 60 Hz

Potência de som: 20 watts

