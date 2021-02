10 smartphones em oferta com descontos de até R$ 521,82

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

O site da Amazon sempre é recheado de promoções em todas as categorias, e, atualmente, quem estiver em busca de um smartphone pode encontrar dezenas de modelos em oferta.

Uma das opções é o Asus ROG Phone 3, poderoso celular gamer com tecnologia de ponta, ideal para quem gosta de jogar online. Vem com um sistema de três câmeras, capazes de produzir fotos e vídeos de excelente qualidade. O modelo está com desconto de R$ 521,82 (8%), à venda de R$ 6.499,24 por R$ 5.977,42.

Também da marca Asus, a versão Zenfone Max Pro M2 oferece R$ 416,10 de desconto (25%). Possui tela de 6,26 polegadas, 64 gigas de armazenamento e potente bateria de 5000 mAh.

A lista abaixo, com 10 smartphones em promoção, inclui, ainda, produtos de marcas como LG, Samsung e Xiaomi.

Quem se interessar precisa correr para aproveitar as ofertas, porque elas podem sair do ar a qualquer momento, de acordo com a disponibilidade de cada item.

10 smartphones em promoção na Amazon

Smartphone Zenfone Asus Max Pro M2

Desconto: R$ 416,10 (25%)

Preço: de R$ 1.646 por R$ 1.229,90

Smartphone Xiaomi Redmi 9A

Desconto: R$ 120 (15%)

Preço: de R$ 819 por R$ 699

Smartphone LG Velvet Aurora

Desconto: R$ 347,93 (12%)

Preço: de R$ 2.999,99 por R$ 2.652,06

Smartphone Samsung Galaxy A31 Dual Chip

Desconto: R$ 200 (11%)

Preço: de R$ 1.799 por R$ 1.599

Smartphone LG K41S

Desconto: R$ 88,10 (9%)

Preço: de R$ 948 por R$ 859,90

Smartphone Asus ROG Phone 3

Desconto: R$ 521,82 (8%)

Preço: de R$ 6.499,24 por R$ 5.977,42

Smartphone Poco X3

Desconto: R$ 100 (6%)

Preço: de R$ 1.704 por R$ 1.604

Xiaomi Mi 10T Lite

Desconto: R$ 180 (6%)

Preço: de R$ 2.924 por R$ 2.744

Smartphone LG K61

Desconto: R$ 90 (6%)

Preço: de R$ 1.459 por R$ 1.369

Xiaomi Redmi Note 9

Desconto: R$ 75,01 (5%)

Preço: de R$ 1.555 por R$ 1.479,99

