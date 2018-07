11 são presos e um morre em assalto a banco Treze homens armados e encapuzados explodiram três caixas eletrônicos de uma agência bancária no centro de Salto de Pirapora, a 120 km de São Paulo, na madrugada desta quinta-feira. A agência fica a duas quadras do destacamento da Polícia Militar e as explosões foram ouvidas pelos policiais.