113 morrem nas estradas de MG no feriado de fim do ano

Nas rodovias federais houve aumento de mortes em relação ao mesmo período no fim de 2010 e na passagem para 2011. Nessas estradas, 56 pessoas morreram nos últimos feriados, enquanto no balanço divulgado no início do ano passado a PRF havia contabilizado 46 mortes. Já o número de feridos caiu de 910 para 640, o que também foi verificado no total de acidentes, com redução de 1.316 para 1.087.

Nas MGs e rodovias federais delegadas à administração estadual 758 acidentes deixaram 57 mortos e 750 feridos. De acordo com a Polícia Militar, as principais causas dos acidentes foram embriaguez, excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas e cargas mal acondicionadas.