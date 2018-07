118 mil fazem Exame da OAB neste domingo A prova de primeira fase do 9.º Exame de Ordem Unificado será aplicada neste domingo, 16. A avaliação tem 80 questões de múltipla escolha e abrange as disciplinas profissionalizantes obrigatórias e integrantes do currículo mínimo do curso de Direito. Também cobre o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei 8.906/94) e seu Regulamento Geral, Código de Ética e Disciplina, Direitos Humanos, Código do Consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente, Direito Ambiental e Direito Internacional. Ao todo, 118.537 candidatos estão inscritos em todo o País.