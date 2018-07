12% da população trabalha fora da cidade onde mora

A pesquisa constatou que quase 17% (16,83%) dos moradores do Estado levavam mais de uma hora para chegar ao trabalho diariamente. Em todo o País, eram 10.177.154 milhões de pessoas que trabalhavam em cidade diferente daquela em que tinham moradia.

Também se destacou na Região Sudeste o Estado do Rio de Janeiro, com 1,2 milhão de pessoas (12% do total nacional) trabalhando em município diverso daquele em que morava. No Nordeste, Bahia (443 mil pessoas) e Pernambuco (557 mil) estavam no mesmo caso. No Rio Grande do Sul, eram 652 mil (6,4% do total nacional), e no Paraná, 594 mil (5,8%). Em Goiás, eram 451 mil, e no Pará, 196 mil.

"Nas Unidades da Federação com a presença de grandes manchas urbanas contínuas e densamente ocupadas, o tempo de deslocamento para o trabalho superior a uma hora acontecia, principalmente, nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, atingindo um total de 428 mil e 229 mil trabalhadores, respectivamente", afirma o texto.