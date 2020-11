12 móveis para deixar seu quarto lindo e aconchegante

Escolher um móvel especial e marcante pode fazer toda a diferença na decoração da casa, além de mudar o astral do ambiente e dar um ânimo a mais no dia a dia. Para quem deseja renovar o quarto, preparamos uma lista com 12 mobílias úteis e requintadas que vão deixar seu local de descanso mais lindo e aconchegante.

São opções de camas estilosas, cômodas e itens como tapete, cortina, mesinha de cabeceira, futon, guarda-roupa, estante e até penteadeira, de vários valores e estilos.

Cama de solteiro multifuncional

Produzida com MDF, material derivado da madeira, a cama de solteiro da Siena Móveis é ao mesmo tempo bonita e muito útil. Vem com sete grandes gavetas, que podem ser montadas tanto do lado direito quanto do esquerdo.

Mesa de cabeceira

É um charme a mesinha retrô da Fellicci, que inclui uma gaveta de amplo espaço interno, com corrediça metálica e puxador cromado. Também dá para acomodar seus pertences na parte aberta, ao centro, e também em cima do tampo amadeirado.

Futon dobrável

O bom de ter um futon em casa é a sua versatilidade, já que é possível "dobrá-lo" de diversas maneiras. Nesta opção da foto, ele vira um belo e estiloso sofazinho, que pode ser colocado em qualquer canto do quarto.

Cômoda branco fosco

O design contemporâneo da cômoda Vittória, da LC Móveis, confere um ar ao mesmo tempo moderno e clássico ao ambiente. Possui quatro gavetas grandes e outras duas menores.

Guarda-roupa closet

Não dá para ficar indiferente a esse guarda-roupa "aberto" da Artefamol, com as roupas à mostra. Dá para pendurar casacos, blusas, calças e camisas, além de servir para colocar sapatos ou outros objetos de decoração.

Cama box queen

Uma cama grande e imponente faz toda a diferença. Este modelo da Herval é feito com espuma de alta qualidade e molas ensacadas, que proporcionam mais conforto e durabilidade.

Mesa esquivaninha

Se você não tiver um escritório à parte, uma mesinha dessas pode compor muito bem o ambiente em seu quarto. Com estilo clean e pés em formato de cavalete, oferece muito espaço para guardar livros, computadores, impressoras e outros objetos, deixando tudo bonito e organizado.

Cortina blackout

A cortina da Admirare é mais grossa do que as tradicionais e impede que até 80% da luz solar entre no cômodo, ajudando seu sono. Com ótimo caimento, é feita em tecido 100% poliéster e dá um toque todo especial ao quarto. Mede 2,5 metros de altura e 4 metros de largura.

Estante para livros

Esta estante na cor vermelha, simples e marcante, serve não apenas para comportar livros, mas para qualquer outro objeto de sua escolha, como DVDs, enfeites, abajures, caixas e acessórios de decoração. Use a imaginação e mude tudo sempre que quiser.

Tapete felpudo

Super fofinho e macio, o tapete realça qualquer ambiente e torna o local muito acolhedor, ainda mais se tratando de um quarto. É feito de material sintético, 100% poliéster.

Penteadeira camarim

Ter uma boa iluminação em frente ao espelho é essencial, e, se as luzes vierem em uma moldura que forma uma linda penteadeira, melhor ainda. Conta com três gavetas com partes vazadas na parte de cima, para facilitar o armazenamento de produtos. É útil e deixa tudo organizado.

Cômoda oito gavetas

Em tom chocolate, a cômoda contém oito grandes gavetas que podem armazenar tanto roupas quanto outros pertencem. Imponente e sofisticada, é produzida com MDP, material derivado da madeira, e mede 123,5 cm de largura, 93,5 cm de altura e 43,5 cm de profundidade.

