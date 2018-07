124 cidades brasileiras apagam as luzes hoje

O Parque do Arpoador, no Rio de Janeiro, sedia hoje a celebração brasileira da Hora do Planeta, movimento que levou mais de 1 bilhão de pessoas a apagarem as luzes em todo o mundo no ano passado. Ícones da paisagem carioca estarão às escuras entre 20h30 e 21h30, como o Cristo Redentor, a igreja da Penha, o Monumento dos Pracinhas, a orla de Copacabana e o Arpoador. Além do Rio, outras 23 capitais e 124 cidades brasileiras participam do ato simbólico, apagando 448 monumentos. No ano passado, 123 municípios, entre eles 20 capitais, aderiram ao movimento.

"O País será anfitrião da conferência da Organização das Nações Unidas que debaterá o desenvolvimento sustentável, a Rio+20. O ato de apagar as luzes hoje será mais uma forma de mostrar ao mundo que os brasileiros querem um futuro com desenvolvimento econômico que respeite os limites do planeta e gere inclusão social", diz a superintendente de Engajamento do WWF-Brasil, Regina Cavini.