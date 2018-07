13 DPs da zona norte fazem ação conjunta

Segundo o responsável pela 4.ª Delegacia Seccional, Cosmo Stikovics Filho, participam da ação 150 policiais. A ideia é monitorar toda a região das 21h às 6h. Até as 23h, os policiais já haviam apreendido 22,5 kg de cocaína pura e detido um traficante.

Policiais civis dizem acreditar que, pelas características, pelos menos três crimes ocorridos na região desde o fim de semana passado tenham relação com o Primeiro Comando da Capital (PCC). Um deles seria a morte de Marta, assassinada com mais de dez tiros pelas costas, na frente da filha de 11 anos, no sábado à noite, na Vila Brasilândia.

A zona norte já foi alvo de outras operações nesta semana. Cerca de 200 homens do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) seguiram até a Brasilândia na terça-feira (06). Na quarta (07), foi a vez de a PM realizar a Operação Saturação em 19 bairros da região.

Violência

Pelo menos nove pessoas foram assassinadas entre a quarta-feira (07) à noite e a madrugada de quinta-feira (08) na Região Metropolitana - cinco foram mortas em confronto com agentes de segurança. Em Cotia, guardas-civis metropolitanos entraram em confronto com suspeitos na madrugada - dois morreram e dois foram presos. No dia anterior, um guarda de Cotia foi baleado em suposta tentativa de assalto.

Nos Jardins, na zona sul da capital, um suspeito morreu ao trocar tiros com a PM após assaltar uma loja de conveniência em um posto de gasolina. Em Diadema, no ABC paulista, um homem foi morto e outro acabou preso na noite de quarta-feira (07) ao, supostamente, trocarem tiros com a PM quando assaltavam um veículo.

Em Itaquaquecetuba, um homem morreu e outro foi preso após um tiroteio com PMs. A Polícia Civil ainda registrou mortes na Vila Matilde, na zona leste, e em Taboão da Serra, Itapevi e Embu das Artes, na Grande São Paulo. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.