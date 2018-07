14 clássicos da literatura para baixar de graça

Por que ler os clássicos? "A única razão que se pode apresentar é que ler os clássicos é melhor do que não ler os clássicos", escreveu o italiano Ítalo Calvino em uma lista com 14 motivos para ler esse tipo de livro. Ainda melhor é lê-los sem pagar nada. Por isso, selecionamos 14 eBooks do gênero para você baixar de graça.