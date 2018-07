1/4 da Medicina da USP fez Fuvest 4 vezes

Mariângela Alves conhece a prova da Fuvest, exame para ingresso na USP, quase tão bem quanto muitos professores de pré-vestibular. Hoje aluna de Medicina da universidade, ela teve de enfrentar a prova cinco vezes. "A pior parte era ver os amigos passarem enquanto eu ficava para trás", conta ela, de 25 anos. "Mas as dificuldades até se apagam agora. Valeu a pena", reconhece a jovem, que destaca o apoio dos pais e do namorado como principais estímulos para persistir no objetivo.

Como vários outros candidatos de Medicina, Mariângela chegou a trocar a opção de curso para encurtar o caminho até a faculdade. No segundo vestibular, optou por Enfermagem e começou o curso na USP. "Voltei ao pré-vestibular no ano seguinte porque percebi que deveria correr atrás da minha vocação. Meu desempenho sempre esteve bem perto da nota de corte", diz. Segundo ela, a experiência na faculdade também a ajudou para que tivesse mais foco nos estudos.

Jessica Costa, de 20 anos, espera ter a mesma sorte de Mariângela. Embora a USP seja sua prioridade, a candidata também vai arriscar vestibulares de outras instituições públicas e privadas neste ano. "A pressão e a ansiedade, às vezes, pesam mais do que as dificuldades em algumas matérias", avalia a estudante, que tenta a Fuvest pela quarta vez. "No segundo semestre, já começa a bater desespero em relação à prova e dá vontade de desistir", afirma.

A aluna, que até terminou um namoro para se dedicar aos livros, recorre a todos os artifícios na preparação: cantarola trechos das apostilas e escreve fórmulas na porta do guarda-roupa, para memorizar. Jessica sabe, porém, que não existe fórmula mágica para conquistar a vaga. "A experiência nos cursinhos me mostrou que compensa diminuir a quantidade de estudo, mas aumentar a qualidade", diz ela, que sempre reserva algumas horas do fim de semana para relaxar. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.