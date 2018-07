14 ônibus são depredados na madrugada em Campinas

O número de ocorrências, segundo a Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano (Transurc), supera em 266,7% o registrado em período semelhante no ano passado, quando seis veículos foram danificados nos quatro dias de carnaval. Em 2011, porém, foram 66.

A Transurc estima que o prejuízo, até agora, se aproxime de R$ 70 mil, dos quais R$ 30 mil relacionados apenas às depredações registradas nesta madrugada. Nas ações, os vândalos quebraram vidros, retiraram janelas, arrancaram catracas, rasgaram bancos, danificaram câmeras de monitoramento e retiraram até mesmo os alçapões localizados no teto dos coletivos.

Além do prejuízo financeiro para as empresas, perdem também, de acordo com a Transurc, os usuários do sistema, já que, por conta do feriado, a compra de algumas peças fica impossibilitada. E isso fará com que em algumas linhas circulem com menos veículos.

#ET