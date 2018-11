1.400 militares e policiais vão reforçar segurança na BA

O primeiro voo partiu de Brasília, por volta das 22h de ontem, levando a bordo do KC-137 (Boeing 707), da FAB, 150 policiais da Força Nacional. O segundo avião decolou hoje de manhã da Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, transportando 150 militares da Brigada Paraquedista do Exército.

Ao longo do dia, os dois aviões farão o transporte de mais 450 militares do Exército, de Recife para Salvador, com previsão de chegada às 14h e às 18h, horário de Brasília.

Deverá partir, ainda hoje, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, uma aeronave C-105 Amazonas, do 1º/15ºGAv, levando 50 policiais da Força Nacional com previsão de chegada às 23h em Salvador. Amanhã está prevista a partida de Natal, no Rio Grande do Norte, de mais um voo do KC-137 com 150 militares do Exército, chegando às 13h na capital baiana.

Os policiais e militares irão apoiar o governo da Bahia em razão da greve de policiais no Estado, iniciada na tarde de terça-feira, 31.