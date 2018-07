143 cidades do RS são castigadas pela seca

Por conta da estiagem, três cidades já estão fazendo racionamento de água, entre elas Bagé, no sul do Estado, e Erechim, no norte gaúcho. Em Vacaria, na serra gaúcha, o corte no abastecimento de água começou nesta segunda-feira, de acordo com a Defesa Civil. O racionamento é por tempo indeterminado e a meta é economizar 40% no consumo.

Segundo dados da Defesa Civil, em fevereiro, pico da estiagem no Estado, 390 cidades registraram situação de emergência. De acordo com a Defesa Civil, a chuva que caiu sobre o Estado não foi suficiente para salvar a lavoura, trazendo muitos prejuízos aos agricultores.

À tarde, a Defesa Civil terá um relatório com dados de defesas civis regionais para detectar mais cidades que necessitarão fazer cortes no abastecimento de água.