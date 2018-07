158 municípios de SP recebem selo verde azul

A pontuação é dada com base no desempenho em dez áreas: esgoto tratado, lixo, recuperação da mata ciliar, arborização, educação ambiental, habitação sustentável, uso da água, poluição do ar, estrutura ambiental e conselho de meio ambiente. Para isso contam coisas como implementar a coleta seletiva. A campeã foi Santa Fé do Sul, com nota de 96,98. São Paulo passou raspando, com nota 80,37. A pior é Leme, com nota negativa: -6,73.