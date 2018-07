15/9 - Velhos punks, disco novo A banda que fez um dos clássicos do punk rock dos anos 90 (o disco 'Smash', de 1994) e chegou a emplacar hits nos anos 2000 ('Want You Bad', 'Original Prankster') anda meio esquecida - pela mídia, pelo menos. Mas The Offspring continua sim na ativa. 'Days Go By' foi lançado em 2012 e é o primeiro disco com Pete Parada, baterista que se juntou à banda alguns anos antes. A apresentação no domingo (15), no Credicard Hall, é o começo do fim da turnê: em 2014, a banda deve voltar ao estúdio para gravar mais um álbum. Credicard Hall (7.064 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955,