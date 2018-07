16 são presos em flagrante em bingo no Rio

Além dos presos, pelo menos 100 apostadores estavam no local e foram identificados e liberados em seguida. Entre o material apreendido estavam computadores, dinheiro, máquinas usadas no bingo e cartelas de jogo. Um imóvel vizinho, chamado de Point de Minas, também foi alvo de busca e apreensão dos agentes.

Cerca de 20 agentes da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI) do MP participaram da ação, prendendo as 16 pessoas que trabalhavam em um bingo clandestino, na Estrada Cordovil (galpão do antigo Supermercado Rio). A prisão ocorreu durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão requerido pela 6ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal da Capital ao Juízo da 32ª Vara Criminal.

De acordo com o promotor de Justiça Alexandre Themistocles De Vasconcelos, a medida cautelar foi deferida com base na investigação realizada pela CSI, que identificou a exploração de jogos de azar no local. Há suspeitas de que o gerenciamento da atividade ilícita seja feita por uma quadrilha que também estaria voltada para a prática de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro decorrentes da exploração do jogo ilegal.