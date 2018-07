17/9 Agulha no palheiro

Em tempos quase sem novidades no pop rock, é bom aproveitar quando um grande nome do gênero vem ao País. Na terça (17), o Matchbox Twenty toca por aqui a engraçadinha 'She's So Mean', a balada 'Overjoyed' e outras faixas do disco 'North', de 2012. Espaço das Américas (8.000 lug.).

R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 3ª (17), 21h30 (abertura dos portões: 19h30). R$ 105/R$ 320.

Resistência groove No Rock in Rio, o Living Colour se apresenta com a cantora beninense Angélique Kidjo. Mas em São Paulo o show é só deles. A banda de funk metal apresenta faixas do disco 'The Chair In The Doorway' e as antigas que os consagraram, como 'Cult Of Personality'. Bourbon Street (400 lug.).

R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 3ª (17), 22h (abertura: 20h). R$ 215. Cc.: todos. Cd: todos.

18/9 - O retorno do (sonho) americano

Bruce Springsteen é conhecido pelos shows longos, então prepare as pernas. Na quarta (18), ele volta à capital, 25 anos depois da última visita, tradicionalmente acompanhado da E Street Band (sem o saxofonista Clarence Clemons, que morreu em 2011). Os álbuns 'Born To Run' e 'Born in the U.S.A.' acabam sendo priorizados no repertório, mas a apresentação do cantor e compositor é da turnê do álbum mais recente, 'Wrecking Ball' (2012). O patriotismo e o espírito de porta-voz dos trabalhadores típicos de Bruce voltam a aparecer. O álbum foca na crise econômica americana, com músicas de protesto sobre os banqueiros de Wall Street e canções sobre sua frustração com o governo ou voltadas para os oprimidos. Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 4ª (18), 21h (abertura dos portões: 19h). R$ 130/R$ 540.