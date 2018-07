18.º Leilão Golden será no sábado Wellington Germano de Queiroz fará, sábado, em Capela do Alto (SP), o 18º Leilão Golden, que venderá 56 produtos, a maioria filhos do garanhão Holland Ease. Tel. (0--11) 3879-3280. E o 2º Leilão Haras Sudimar, dia 7, em Sorocaba (SP), faturou R$ 5,1 milhões, segundo a MBA Leilões.